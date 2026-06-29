Marca: «Η Ρεάλ πρέπει να καταβάλει 5 εκατομμύρια ευρώ στον Σκαριόλο»

Πολλές είναι οι φήμες και ακόμα περισσότερα τα δημοσιεύματα που θέλουν την Ρεάλ Μαδρίτης πολύ κοντά στο να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Μάλιστα κάποια δημοσιεύματα στην Ισπανία θέλουν τους διοικούντες του συλλόγου να έχουν βάλει στο κάδρο ακόμα και τους Εργκίν Αταμάν, Γιάννη Σφαιρόπουλο, αλλά και Δημήτρη Ιτούδη.

Τα δεδομένα όμως, σήμερα, φαίνεται να διαφοροποιούνται, μιας και με δημοσίευμά της η Marca κάνει λόγο για… υπαναχώρηση της Ρεάλ στην αρχική της σκέψη λόγω της υπέρογκης ρήτρας που υπάρχει και αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ισπανός προπονητής έχει ακόμα συμβόλαιο για 2 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως τόσο ο Σκαριόλο, όσο και το τεχνικό του επιτελείο θα πρέπει να αποζημιωθεί, με τη Ρεάλ να πρέπει να προσλάβει νέο head coach, που πιθανότατα θα θέλει το δικό του σταφ.