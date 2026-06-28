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Ρεάλ Μαδρίτης: Κοντά στο «αντίο» ο Σκαριόλο - Αταμάν και Σφαιρόπουλος οι πιθανοί αντικαταστάτες

Η Marca αναφέρει πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκεται πιο κοντά στην αποχώρηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Εργκίν Αταμάν και Γιάννη Σφαιρόπουλο να συγκαταλέγονται στους υποψήφιους διαδόχους.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κοντά στο «αντίο» ο Σκαριόλο - Αταμάν και Σφαιρόπουλος οι πιθανοί αντικαταστάτες
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Ιδιαίτερα αβέβαιο είναι το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Marca να υποστηρίζει πως το ενδεχόμενο αποχώρησής του συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες από την παραμονή του.

Ο αποκλεισμός από την Τενερίφη στον πρώτο γύρο των playoffs της Liga Endesa, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η «βασίλισσα» ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς να κατακτήσει κάποιον τίτλο, έχει επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του Ιταλού τεχνικού.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξει η συνάντηση που θα έχει ο Σκαριόλο με τον νέο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ της Ρεάλ, Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, διαδεχόμενος τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Η ισπανική εφημερίδα επισημαίνει πως δεν αποκλείεται να επαναληφθεί ένα σκηνικό αντίστοιχο με εκείνο του 2002, όταν ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ είχε απομακρύνει τον Σκαριόλο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Marca, το μέλλον του Ιταλού προπονητή «δείχνει πλέον περισσότερο προς την αποχώρηση παρά προς την παραμονή», παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες φαινόταν να διατηρεί την εμπιστοσύνη της διοίκησης.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στους πιθανούς αντικαταστάτες του. Σύμφωνα με τη Marca, η Ρεάλ αναζητά προπονητή που είτε είναι ελεύθερος είτε διαθέτει προσιτή ρήτρα αποδέσμευσης, με τους Εργκίν Αταμάν, Γιάννη Σφαιρόπουλο και Βέλιμιρ Περάσοβιτς να βρίσκονται ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται.

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