Wimbledon: Ιστορικό ρεκόρ για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Wimbledon, καθώς με την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό της φετινής διοργάνωσης θα φτάσει τις εννέα συμμετοχές, σημειώνοντας νέο ελληνικό ρεκόρ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί τη Δευτέρα (29/6) στην πρεμιέρα του βρετανικού Grand Slam και θα ξεπεράσει τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος είχε καταγράψει οκτώ συμμετοχές στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon την περίοδο 1964-1972, χωρίς να υπολογίζονται οι εμφανίσεις τους στα τουρνουά juniors.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο θα είναι ο Γάλλος Ουγκό Γκαστόν, Νο117 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Court 16 και είναι προγραμματισμένη ως το δεύτερο παιχνίδι του ημερήσιου προγράμματος, μετά τον αγώνα του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Ρόμαν Σαφιούλιν. Το πρώτο σερβίς του Έλληνα πρωταθλητή αναμένεται μεταξύ 15:30 και 16:00 ώρα Ελλάδας, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 6.

Το νέο ρεκόρ αποτελεί ακόμη έναν κοινό παρονομαστή ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Καλογερόπουλο, καθώς αμφότεροι έχουν ως κορυφαία πορεία στο Wimbledon την πρόκριση μέχρι τον τέταρτο γύρο. Ο Καλογερόπουλος έφτασε στους «16» στην πρώτη του συμμετοχή στο κυρίως ταμπλό το 1964, ενώ ο Τσιτσιπάς πέτυχε το ίδιο επίτευγμα δύο φορές, το 2018 και το 2023.

Παράλληλα, και οι δύο έχουν κατακτήσει τίτλο στο Wimbledon σε επίπεδο juniors. Ο Νίκος Καλογερόπουλος στέφθηκε πρωταθλητής το 1962, ενώ ο Τσιτσιπάς κατέκτησε το τρόπαιο στο διπλό το 2016, έχοντας συμπαίκτη τον Εσθονό Κένεθ Ράισμα. Στον τελικό είχαν επικρατήσει των Ντένις Σαποβάλοφ και Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.

Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας θα επιδιώξει να συνδυάσει το ιστορικό ορόσημο με την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, όπου, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε μία από τις πιο ξεχωριστές αναμετρήσεις της διοργάνωσης.