ΠΑΟΚ: Νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Γιαννούλη - Πλησιάζει η επιστροφή του

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με αποφασιστικότητα την προσπάθειά του για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, αυξάνοντας την προσφορά του προς την Άουγκσμπουργκ, με στόχο να ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού.

Ο διεθνής αριστερός μπακ αποτελεί εδώ και καιρό την κορυφαία επιλογή των ανθρώπων του «Δικεφάλου» για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας, ενώ και ο ίδιος αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Τούμπα.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους και πλέον το βάρος πέφτει στις διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί υψηλές απαιτήσεις για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την υπόθεση. Οι «ασπρόμαυροι» κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη πρόταση προς τη γερμανική ομάδα, ανεβάζοντας την προσφορά τους στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους, έναντι των 3 εκατομμυρίων ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη πρότασή τους.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων είναι και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, κάτι που έχει γνωστοποιήσει σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αυξάνοντας τις πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία το προσεχές διάστημα.