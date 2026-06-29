Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/06) - «Ντέσερς on fire»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (29/06).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/06) - «Ντέσερς on fire»
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Στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ντέσερς, ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός παίρνει «Στάνιτς με 8 εκατ. ευρώ», τη στιγμή που στην Αθήνα έφτασε ο Νταβίντ Κάρμο που «Ρίχνει άγκυρα για 3 χρόνια», ενώ η ΑΕΚ έκανε «Διπλό μπαμ σε 24 ώρες» με τους Νέλι Τζόζεφ και Βασίλη Χαρτώνα.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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