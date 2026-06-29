Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Συμφωνία με Σκαλόνι για ανανέωση

Ο Λιονέλ Σκαλόνι αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής για αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από τη χώρα, έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία με την Ομοσπονδία (AFA) για την ανανέωση της συνεργασίας τους έως το 2031.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Ντιέγκο Μονρόιγκ του ESPN Argentina, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμφωνία σε προφορικό επίπεδο.

Παρ' όλα αυτά, ο 47χρονος τεχνικός δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με το μέλλον του όσο η Αργεντινή βρίσκεται σε αγωνιστική δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στόχος του είναι να παραμείνει απόλυτα προσηλωμένος στην πορεία της ομάδας, με τις οριστικές συζητήσεις για την επισημοποίηση της συμφωνίας να μεταφέρονται μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Ο Σκαλόνι βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της «Αλμπισελέστε» από το 2018 και έχει συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Σε 99 αναμετρήσεις μετρά 72 νίκες, 18 ισοπαλίες και μόλις 9 ήττες, διατηρώντας ποσοστό επιτυχίας που φτάνει το 79%.

Στο διάστημα αυτό έχει οδηγήσει την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, των Copa America το 2021 και το 2024, αλλά και της Finalissima του 2022, επαναφέροντας την ομάδα στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η εξαιρετική εικόνα της Αργεντινής συνεχίζεται και στο Μουντιάλ 2026, καθώς ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι σε Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Έτσι, εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι.