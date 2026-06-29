Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: «Νεκρώνουν» όλα στο Μεξικό ενόψει του αγώνα με Εκουαδόρ

Το Μεξικό ζει στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό του και την πρόκριση στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ.

Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων, πετυχαίνοντας το «τρία στα τρία» απέναντι στη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και την Τσεχία. Η πορεία αυτή προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού, με περισσότερους από 800.000 φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους της Πόλης του Μεξικού.

Η μεγάλη απήχηση της αναμέτρησης με το Εκουαδόρ οδήγησε την κυβέρνηση στην υιοθέτηση ενός ασυνήθιστου μέτρου, καθώς αποφασίστηκε η εφαρμογή τηλεργασίας στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για την Τρίτη 30 Ιουνίου. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η καλύτερη λειτουργία της πόλης πριν από τη σέντρα του αγώνα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία της πρωτεύουσας, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και της δημόσιας ασφάλειας.

Αν και η απόφαση δεν επεκτείνεται υποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση κάλεσε τις επιχειρήσεις να δώσουν τη δυνατότητα τηλεργασίας ή ευέλικτου ωραρίου, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη σημαντική αναμέτρηση.