ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για την Ολλανδία η αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε με προορισμό το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος της προετοιμασίας τους στη Νέα Μεσημβρία και στη συνέχεια ταξίδεψαν αεροπορικώς με πρώτο σταθμό το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Από εκεί θα μεταβούν οδικώς στο προπονητικό κέντρο NIVO-Sparta, στο Ζαλτμπόμελ, το οποίο θα φιλοξενήσει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Photo 1/5 Για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας αναχώρησε ο ΠΑΟΚ Πηγή: Eurokinissi Photo 2/5 Για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας αναχώρησε ο ΠΑΟΚ Πηγή: Eurokinissi Photo 3/5 Για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας αναχώρησε ο ΠΑΟΚ Πηγή: Eurokinissi Photo 4/5 Για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας αναχώρησε ο ΠΑΟΚ Πηγή: Eurokinissi Photo 5/5 Για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας αναχώρησε ο ΠΑΟΚ Πηγή: Eurokinissi

Η αποστολή περιλαμβάνει αρκετά νέα πρόσωπα, ενώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ υποδέχθηκε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ξεχωριστή είναι η παρουσία των Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά σε καλοκαιρινή προετοιμασία από τους νέους τους ρόλους, ως αθλητικός και τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα.

Η πρώτη προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας (29/6), στις 18:00 τοπική ώρα, ενώ η αποστολή του ΠΑΟΚ θα παραμείνει στην κεντρική Ολλανδία έως τις 12 Ιουλίου.