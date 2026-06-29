Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Οδηγεί την… κούρσα των σκόρερ ο Μέσι

Η ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στο Μουντιάλ 2026 έδωσε νέα δεδομένα στη μάχη για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, με τον Λιονέλ Μέσι να εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας και τους βασικούς διεκδικητές να παραμένουν κοντά του.

Ο αρχηγός της Αργεντινής σκόραρε και στην επικράτηση με 3-1 απέναντι στην Ιορδανία, φτάνοντας τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση και διατηρώντας το προβάδισμα στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι.

Παράλληλα, ο Μέσι έφτασε τα 19 τέρματα συνολικά σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, σημειώνοντας ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στην εντυπωσιακή καριέρα του.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκονται με τέσσερα γκολ οι Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ από τη Γαλλία, ο Βινίσιους Τζούνιορ της Βραζιλίας, αλλά και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Νορβηγίας προς τη φάση των νοκ άουτ.

Από κοντά ακολουθούν με τρία τέρματα ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας, ο Ματέους Κούνια της Βραζιλίας και ο Ντένις Ουντάβ της Γερμανίας, οι οποίοι εξακολουθούν να διεκδικούν την κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Με την έναρξη της νοκ άουτ φάσης, η «μάχη» για το Χρυσό Παπούτσι αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι κορυφαίοι επιθετικοί της διοργάνωσης θα συνεχίσουν να διεκδικούν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του Μουντιάλ 2026.