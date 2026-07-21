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Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οι Ομοσπονδίες πληρώνουν την ασφάλεια - Αν κληθώ, θα είμαι στην Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τι ισχύει με την ασφάλιση των NBAers στα «παράθυρα» της FIBA, μίλησε για τις ήττες της Εθνικής Ελλάδας από Ρουμανία και Πορτογαλία και ξεκαθάρισε ότι θα ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη κλήση για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οι Ομοσπονδίες πληρώνουν την ασφάλεια - Αν κληθώ, θα είμαι στην Εθνική»
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά με λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των παικτών του NBA στα «παράθυρα» της FIBA, εξηγώντας το καθεστώς που αφορά την ασφάλισή τους. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, εφόσον κληθεί από την Εθνική, θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις απέναντι στην Ουκρανία και την Ισπανία.

Μιλώντας στο «Anestea the Podcast», ο αρχηγός της Εθνικής αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα της ασφάλισης των NBAers, τονίζοντας: «Είμαι ο μόνος NBAer. Και ο Θανάσης. Επειδή δεν το ξέρει πολύς κόσμος αυτό, για να πας στην Εθνική, πρέπει να πληρώσεις μια ασφάλεια για να παίξεις. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τους αθλητές που παίζουν Ευρωλίγκα. Είναι διαφορετικός ο νόμος, αλλά για τους παίκτες του NBA που έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί αν πάω εγώ και τραυματιστώ όσο παίζω στη FIBA, να μπορεί η ασφάλεια να καλύπτει το συμβόλαιο που έχω με τους Μπακς ή τώρα με τους Μαϊάμι Χιτ. Αυτό είναι. Δηλαδή, η Ομοσπονδία της Σερβίας, της Φινλανδίας, που έρχονται οι NBAers, την πληρώνουν την ασφάλεια».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην απουσία του από τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία, εξηγώντας πως δεν είχε συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη: «Δεν ήμουν στις κλήσεις. Πιστεύαμε ότι όταν παίζουμε με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, είναι ματς που πρέπει και είναι εύκολο να κερδίσεις. Ναι, κάναμε το λάθος. Τους υποτιμήσαμε. Χάσαμε και τα δύο και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ματς μπροστά μας».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκλεισε την τοποθέτησή του με σαφές μήνυμα ενόψει του επόμενου «παραθύρου» της FIBA, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να ενισχύσει την Εθνική, εφόσον λάβει κλήση: «Αν κληθώ, λογικά θα είμαι εκεί. Έχω παίξει 10 τουρνουά από τα 12 που έχω κληθεί. Νομίζω παίζουμε με την Ισπανία και την Ουκρανία. Αν κληθούμε και είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι εκεί. Πάμε να κερδίσουμε τα ματς και να πάμε στο Παγκόσμιο».

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