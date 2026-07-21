Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του ΠAO με εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα

Τα πρώτα παιχνίδια τους στη δεύτερη προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης δίνουν οι ελληνικές ομάδες

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του ΠAO με εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα
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Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται πλέον οι ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν αυτήν την εβδομάδα τους πρώτους αγώνες τους στα Κύπελλα Ευρώπης.

Για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (20:00) την Ντιναμό Κιέβου από την Ουκρανία. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην «Λούμπλιν Αρένα» της Πολωνίας.

Εκτός έδρας δοκιμασία περιμένει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Πέμπτη (21:00) την Ουγγρική Πάξι, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference league.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων:

  • Ομάδα που θα προκριθεί
  • Πρώτο γκολ στον αγώνα
  • Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
  • Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
  • Διπλή Ευκαιρία & G/G
  • Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει σε όλες τις αναμετρήσεις της δεύτερης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης, τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1» και «Βet Lock»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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