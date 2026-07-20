«Η Μπενφίκα κινείται για Κουλιεράκη»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπενφίκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία.

Όπως αναφέρει το «Now Canal», ο 22χρονος διεθνής στόπερ αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Μάρκο Σίλβα για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής των «αετών» της Λισαβόνας.

Το ενδιαφέρον της πορτογαλικής ομάδας συνδέεται με τις επικείμενες αλλαγές στο ρόστερ της, καθώς ο Αντόνιο Σίλβα βρίσκεται κοντά στην αποχώρηση, με τη Μπόρνμουθ να εμφανίζεται έτοιμη να τον αποκτήσει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Έλληνας αμυντικός προέρχεται από μία ιδιαίτερα θετική σεζόν με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, μετρώντας 34 συμμετοχές και τέσσερα γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Παρότι το συμβόλαιό του με τον γερμανικό σύλλογο έχει διάρκεια έως το 2029, το όνομά του βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο αρκετών μεταγραφικών σεναρίων. Εκτός από τη Μπενφίκα, ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από την αγγλική Κόβεντρι.

Οι Γερμανοί εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν την παραχώρησή του με ένα ποσό που θα προσεγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου όσα κατέβαλαν στον ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι του 2024. Από τότε, ο Κουλιεράκης έχει καταγράψει 66 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, ξεπερνώντας τα 5.000 λεπτά συμμετοχής.

Στην υπόθεση υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, καθώς οι «ασπρόμαυροι» διατήρησαν σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης στη συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ.

Η μεταγραφή είχε ολοκληρωθεί έναντι 11,75 εκατ. ευρώ, με μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα τρία εκατ. ευρώ, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατηρεί ποσοστό 20% σε ενδεχόμενη μεταπώληση άνω των 12 εκατ. ευρώ. Έτσι, σε περίπτωση που ο Κουλιεράκης παραχωρηθεί για 30 εκατ. ευρώ, ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του έξι εκατ. ευρώ.