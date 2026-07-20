ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Μπάμπα και μπήκε στις προπονήσεις ενόψει των αγώνων με τη Ντιναμό Κιέβου

O Γκανέζος αριστερός μπακ συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας (20/7), καθώς οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τους αγώνες με την ουκρανική ομάδα

Ο Μπάμπα επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τη δεκαήμερη άδεια που είχε εξασφαλίσει, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Εθνική Γκάνας στο Μουντιάλ 2026. Η σημερινή (20/7) ήταν η πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι, με το πρόγραμμα να πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Παράλληλα, ο Μπάμπα έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τις δύο αναμετρήσεις απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και στις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας, όπως και τα τέσσερα μεταγραφικά αποκτήματα του «Δικεφάλου».