Champions League: Κόντρα στην Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός

Το πρώτο του… εμπόδιο στο «δρόμο» για την είσοδο στη League Phase του Champions League έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07) ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν το «παρών» στην κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετέχοντας στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες ήταν η πρώτη ομάδα που βγήκε από την κληρωτίδα και θα αντιμετωπίσουν σε διπλές αναμετρήσεις την Ναϊμέγκεν από την Ολλανδία. Η ομάδα του Ντικ Σρέντερ τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος της Eredivisie την περσινή σεζόν.

Το πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό θα λάβει χώρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει στις 11 ή 12 του μηνός στην Ολλανδία.

Συνοπτικά, η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League:

CHAMPIONS PATH

Νικητής Τουν - Ντιναμό Ζάγκρεμπ vs Νικητής Κλάκσβικ - Κάουνο Ζαλγκίρις

Νικητής Μιάλμπι - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς vs Νικητής Ιμπέρια Τιφλίδας - Σλόβαν Μπρατισλάβα

Νικητής Λέφσκι Σόφιας - Κραϊόβα vs Νικητής Ομόνοια - Καϊράτ Αλμάτι

Νικητής Ααρχους - Λεχ Πόζναν vs Νικητής Σαμπάχ - Κουόπιο

Νικητής Αραράτ Αρμένια - Σάμροκ Ρόβερς vs Νικητής Εγκνατία - Τσέλιε

Νικητής Βίκινγκουρ - Χαποέλ Μπερ Σεβά vs Νικητής Λαρν - Ερυθρός Αστέρας

LEAGUE PATH