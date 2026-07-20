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Live: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League

Παρακολουθήστε την κλήρωση του Ολυμπιακού για τον γ' προκριματικό του Champions League.

Live: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League
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Ο Ολυμπιακός θα πληροφορηθεί τον πρώτο από τους δύο αντιπάλους που θα χρειαστεί να αποκλείσει προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Champions League μέσω του μονοπατιού των μη πρωταθλητών. Αν οι «ερυθρόλευκοι» δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του 3ου προκριματικού, τότε θα συνεχίσουν απ’ ευθείας στη League Phase του Europa League, χωρίς να δώσουν άλλους αγώνες το φετινό καλοκαίρι.

Η κλήρωση του Champions League είναι προγραμματισμένη για τις 13:00. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στους ισχυρούς και αποφεύγει τις Λιόν, Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε. Από την κληρωτίδα θα προκύψει ένας εκ των Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγκεν ή η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.

Η ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο των «ερυθρόλευκων» θα αποτελέσει το πρώτο εμπόδιο στην προσπάθειά τους για πρόκριση στη League Phase. Εφόσον προκριθούν, στα πλέι οφ θα αντιμετωπίσουν μία από δύο πιθανές αντιπάλους, οι οποίες, με τα σημερινά δεδομένα, είναι η Λιόν ή η Μπόντο Γκλιμτ, εφόσον φυσικά εξασφαλίσουν και εκείνες την πρόκρισή τους από τον 3ο προκριματικό γύρο.

Παρακολουθήστε την κλήρωση:

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