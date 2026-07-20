«Μάχη Γερμανών και Ιταλών για τον Καρέτσα»

Ο ανταγωνισμός για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα εντείνεται, με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και τη Μίλαν να διεκδικούν δυναμικά τον 18χρονο μεσοεπιθετικό της Γκενκ.

Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των δύο ευρωπαϊκών «κολοσσών», οι οποίοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «HLN», η Ντόρτμουντ έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημες κινήσεις, καταθέτοντας περισσότερες από μία προτάσεις προς τη Γκενκ.

Η πιο πρόσφατη προσφορά των Βεστφαλών ξεπερνά το ποσό που είχε εισπράξει ο βελγικός σύλλογος από την πώληση του Τόλου Αροκοντάρε στη Γουλβς, που αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.

Ωστόσο, η Γκενκ δεν δείχνει πρόθυμη να αποχωριστεί εύκολα τον νεαρό άσο, καθώς οι οικονομικές της απαιτήσεις φτάνουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, η Μίλαν παραμένει ενεργή στην υπόθεση του Καρέτσα και παρακολουθεί με προσοχή όλες τις εξελίξεις.

Οι «ροσονέρι» έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων της μεταγραφής και, παρότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη πρόταση, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του.