· Μίλαν · Μπορούσια Ντόρτμουντ

«Μάχη Γερμανών και Ιταλών για τον Καρέτσα»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να βρίσκεται στα... ραντάρ μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

«Μάχη Γερμανών και Ιταλών για τον Καρέτσα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ανταγωνισμός για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα εντείνεται, με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και τη Μίλαν να διεκδικούν δυναμικά τον 18χρονο μεσοεπιθετικό της Γκενκ.

Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των δύο ευρωπαϊκών «κολοσσών», οι οποίοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «HLN», η Ντόρτμουντ έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημες κινήσεις, καταθέτοντας περισσότερες από μία προτάσεις προς τη Γκενκ.

Η πιο πρόσφατη προσφορά των Βεστφαλών ξεπερνά το ποσό που είχε εισπράξει ο βελγικός σύλλογος από την πώληση του Τόλου Αροκοντάρε στη Γουλβς, που αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.

Ωστόσο, η Γκενκ δεν δείχνει πρόθυμη να αποχωριστεί εύκολα τον νεαρό άσο, καθώς οι οικονομικές της απαιτήσεις φτάνουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, η Μίλαν παραμένει ενεργή στην υπόθεση του Καρέτσα και παρακολουθεί με προσοχή όλες τις εξελίξεις.

Οι «ροσονέρι» έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων της μεταγραφής και, παρότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη πρόταση, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:57 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν τον έντονο διάλογο Οταμέντι - Ρόδρι (vid)

13:47 EUROPA LEAGUE

Live: Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League

13:42 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Μπάμπα και μπήκε στις προπονήσεις ενόψει των αγώνων με τη Ντιναμό Κιέβου

13:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μάχη Γερμανών και Ιταλών για τον Καρέτσα»

13:27 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν: Το προφίλ της αντιπάλου του Ολυμπιακού - Η ομάδα που ακολουθεί τον «ολλανδικό δρόμο»

13:14 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Κόντρα στην Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός

13:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Φαν Ντρόνγκελεν

13:03 ONSPORTS

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

12:59 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα ο Αστέρας Τρίπολης

12:46 CHAMPIONS LEAGUE

Live: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League

12:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Παλεύει τη δύσκολη περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ – Στη λίστα Ριμπάλτα κι ο Μαέστρο

12:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Μπενφίκα κινείται για Κουλιεράκη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας