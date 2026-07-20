· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Φαν Ντρόνγκελεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε σήμερα ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» συμμετείχε στο αρχικό μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της πρώτης επίσημης αναμέτρησης της σεζόν απέναντι στην Πάκσι, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ρίχνει το βάρος στην τακτική και την κυκλοφορία της μπάλας.

Η προπόνηση ξεκίνησε με rondo και ακολούθησαν ασκήσεις ανάπτυξης και κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στη γρήγορη μεταφορά του παιχνιδιού, τις συνεργασίες και την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε θέματα τακτικής και ολοκληρωμάτων φάσεων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι υψηλής έντασης σε περιορισμένο χώρο, με στόχο τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας υπό πίεση και τη διατήρηση του αγωνιστικού ρυθμού σε υψηλά επίπεδα.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:57 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν τον έντονο διάλογο Οταμέντι - Ρόδρι (vid)

13:47 EUROPA LEAGUE

Live: Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League

13:42 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Μπάμπα και μπήκε στις προπονήσεις ενόψει των αγώνων με τη Ντιναμό Κιέβου

13:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μάχη Γερμανών και Ιταλών για τον Καρέτσα»

13:27 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν: Το προφίλ της αντιπάλου του Ολυμπιακού - Η ομάδα που ακολουθεί τον «ολλανδικό δρόμο»

13:14 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Κόντρα στην Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός

13:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Φαν Ντρόνγκελεν

13:03 ONSPORTS

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

12:59 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα ο Αστέρας Τρίπολης

12:46 CHAMPIONS LEAGUE

Live: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League

12:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Παλεύει τη δύσκολη περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ – Στη λίστα Ριμπάλτα κι ο Μαέστρο

12:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Μπενφίκα κινείται για Κουλιεράκη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας