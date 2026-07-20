Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Φαν Ντρόνγκελεν

Την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε σήμερα ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» συμμετείχε στο αρχικό μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της πρώτης επίσημης αναμέτρησης της σεζόν απέναντι στην Πάκσι, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ρίχνει το βάρος στην τακτική και την κυκλοφορία της μπάλας.

Η προπόνηση ξεκίνησε με rondo και ακολούθησαν ασκήσεις ανάπτυξης και κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στη γρήγορη μεταφορά του παιχνιδιού, τις συνεργασίες και την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε θέματα τακτικής και ολοκληρωμάτων φάσεων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι υψηλής έντασης σε περιορισμένο χώρο, με στόχο τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας υπό πίεση και τη διατήρηση του αγωνιστικού ρυθμού σε υψηλά επίπεδα.