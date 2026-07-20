Ναϊμέγκεν: Το προφίλ της αντιπάλου του Ολυμπιακού - Η ομάδα που ακολουθεί τον «ολλανδικό δρόμο»

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του μία από τις πιο ιδιαίτερες ομάδες του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Η NEC Ναϊμέγκεν μπορεί να μην ανήκει στο γκρουπ των παραδοσιακών «γιγάντων» της Eredivisie, όπως ο Άγιαξ, η Αϊντχόφεν και η Φέγενορντ, όμως τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύλλογο, με σταθερή αγωνιστική φιλοσοφία και ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης.

Η ομάδα από την πόλη του Ναϊμέγκεν αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του σύγχρονου ολλανδικού μοντέλου, επενδύοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, έντονο ρυθμό και επιθετικό ποδόσφαιρο.

Οι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν στις 4/5 και 11/12 Αυγούστου, με το πρώτο παιχνίδι εκτός και το δεύτερο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η αρχαιότερη πόλη της Ολλανδίας

Το Ναϊμέγκεν δεν είναι μία συνηθισμένη ποδοσφαιρική έδρα. Πρόκειται για την αρχαιότερη πόλη της Ολλανδίας, με ιστορία που ξεπερνά τα 2.000 χρόνια, καθώς ιδρύθηκε την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η NEC αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή του Χέλντερλαντ και διαθέτει ιδιαίτερα έντονη σχέση με τους φιλάθλους της, οι οποίοι δημιουργούν δυνατή ατμόσφαιρα στο Goffertstadion.

Μία ομάδα που δεν ξοδεύει εκατομμύρια

Σε αντίθεση με αρκετές ομάδες της Eredivisie, η NEC δεν βασίζεται σε μεγάλα μεταγραφικά μπάτζετ.

Η φιλοσοφία της είναι να εντοπίζει ποδοσφαιριστές με προοπτική, να τους εξελίσσει και στη συνέχεια να τους πουλά με σημαντικό οικονομικό όφελος.

Το μοντέλο αυτό έχει επιτρέψει στον σύλλογο να παραμένει οικονομικά υγιής και ταυτόχρονα ανταγωνιστικός.

Το ποδόσφαιρο που παίζει

Η ταυτότητα της ομάδας είναι ξεκάθαρη:

ανάπτυξη από την άμυνα,

γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας

έντονο pressing

επιθετικά μπακ που ανεβαίνουν συνεχώς

πολλοί ποδοσφαιριστές πίσω από τη μπάλα όταν χάνεται η κατοχή.

Η NEC προσπαθεί να κρατά τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, κάτι που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων ολλανδικών συλλόγων.

Το δυνατό της σημείο

Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η συνοχή της.

Δεν πρόκειται για μία ομάδα που στηρίζεται αποκλειστικά σε έναν σταρ, αλλά για ένα σύνολο που λειτουργεί με συγκεκριμένους αυτοματισμούς.

Οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών είναι μικρές, οι παίκτες πιέζουν διαρκώς και οι εναλλαγές θέσεων δυσκολεύουν σημαντικά κάθε αντίπαλη άμυνα.

Εκεί που μπορεί να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός

Η επιθετική φιλοσοφία της NEC δημιουργεί συχνά κενούς χώρους πίσω από την αμυντική γραμμή.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί τις γρήγορες μεταβάσεις και την εμπειρία του σε ευρωπαϊκά παιχνίδια υψηλής έντασης, ειδικά στις στιγμές που οι Ολλανδοί ανεβάζουν πολλές γραμμές στο γήπεδο.

Παράλληλα, η πίεση ενός ζευγαριού με φόντο τη συμμετοχή στα play off του Champions League αποτελεί μία διαφορετική πρόκληση για έναν σύλλογο που δεν διαθέτει την ευρωπαϊκή εμπειρία των «ερυθρόλευκων».