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ΑΕΚ: Παλεύει τη δύσκολη περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ – Στη λίστα Ριμπάλτα κι ο Μαέστρο

Η ΑΕΚ πηγαίνει με… φουλ τις μηχανές για την ενίσχυση της και την ώρα που παλεύει για να ολοκληρώσει την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, δουλεύει παράλληλα κι άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση στα χαφ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Παλεύει τη δύσκολη περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ – Στη λίστα Ριμπάλτα κι ο Μαέστρο
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Όπως έχετε ενημερωθεί, η «Ένωση», έχοντας συμπαίκτη τον ποδοσφαιριστή, προσπαθεί να ολοκληρώσει την απόκτηση του MVP του πρωταθλήματος Ισραήλ.

Ο Κάνγκουα, όμως, όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι ο αντι-Πινέδα, με τους «κιτρινόμαυρους» να κινούνται για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΕΚ παλεύει την εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ.

Ο 22χρονος Μαροκινός έμεινε ελεύθερος από τη Μαρσέιγ κι ήδη έχει προσελκύσεις το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Ο ανταγωνισμός για την «Ένωση», λοιπόν, είναι μεγάλος, καθώς τον ποδοσφαιριστή έχουν στο στόχαστρο τους ομάδες της Bundesliga (βλ. Στουτγκάρδη, Άιντραχτ Φρανκφούρτης). Αξίζει να θυμίσουμε ότι το όνομα του Ναντίρ είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό.

Από εκεί και πέρα, στη λίστα του Ριμπάλτα (ως εναλλακτική) υπάρχει κι ο 22χρονος Ανγκολέζος, Μαέστρο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλάνιασπορ. Ο νεαρός αμυντικός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την τουρκική ομάδα.

Όσον αφορά στον Κάνγκουα, η ΑΕΚ καταβάλει προσπάθειες, ώστε να κλείσει θετικά το θέμα μέσα στην ημέρα, συνεπώς δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν εξελίξεις.

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