Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σάρωσε ο τελικός - Μέχρι και 92% η τηλεθέαση
Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε η μετάδοση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 από την ΕΡΤ, με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και εκατομμύρια τηλεθεατές σε τηλεόραση και ERTFLIX.
Με εξαιρετικά ποσοστά τηλεθέασης ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ 2026, το οποίο μεταδόθηκε αποκλειστικά από την ΕΡΤ, με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.
Η αναμέτρηση κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, επιβεβαιώνοντας πως η συντριπτική πλειονότητα όσων παρακολουθούσαν τηλεόραση εκείνη την ώρα είχε επιλέξει τη δημόσια τηλεόραση.
Στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών, το μέσο μερίδιο διαμορφώθηκε στο 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά έφτασε το 72,2%.
Τον τελικό παρακολούθησαν συνολικά 2.164.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη για τουλάχιστον ένα λεπτό άγγιξε τους 3.594.000. Παράλληλα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίας 18-34 ετών έφτασε το εντυπωσιακό 92%.
Μεγάλη απήχηση είχε και το σόου του ημιχρόνου, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ. Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, το συγκρότημα BTS, οι χορευτές τους και η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης συγκέντρωσαν επίσης υψηλό ενδιαφέρον, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και να φτάνει το 67% στα ανδρικά κοινά.
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η παρακολούθηση μέσω του ERTFLIX, όπου οι θεάσεις του τελικού ξεπέρασαν το 1.200.000, με το 78% αυτών να προέρχεται από κινητές συσκευές.