Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σάρωσε ο τελικός - Μέχρι και 92% η τηλεθέαση

Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε η μετάδοση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 από την ΕΡΤ, με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και εκατομμύρια τηλεθεατές σε τηλεόραση και ERTFLIX.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σάρωσε ο τελικός - Μέχρι και 92% η τηλεθέαση
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Με εξαιρετικά ποσοστά τηλεθέασης ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ 2026, το οποίο μεταδόθηκε αποκλειστικά από την ΕΡΤ, με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Η αναμέτρηση κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, επιβεβαιώνοντας πως η συντριπτική πλειονότητα όσων παρακολουθούσαν τηλεόραση εκείνη την ώρα είχε επιλέξει τη δημόσια τηλεόραση.

Στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών, το μέσο μερίδιο διαμορφώθηκε στο 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά έφτασε το 72,2%.

Τον τελικό παρακολούθησαν συνολικά 2.164.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη για τουλάχιστον ένα λεπτό άγγιξε τους 3.594.000. Παράλληλα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίας 18-34 ετών έφτασε το εντυπωσιακό 92%.

Μεγάλη απήχηση είχε και το σόου του ημιχρόνου, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ. Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, το συγκρότημα BTS, οι χορευτές τους και η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης συγκέντρωσαν επίσης υψηλό ενδιαφέρον, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και να φτάνει το 67% στα ανδρικά κοινά.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η παρακολούθηση μέσω του ERTFLIX, όπου οι θεάσεις του τελικού ξεπέρασαν το 1.200.000, με το 78% αυτών να προέρχεται από κινητές συσκευές.

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