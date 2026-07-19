· ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Κάνγκουα»

Πρόταση προς την Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα έχει καταθέσει η ΑΕΚ, όπως αναφέρει δημοσιογράφος από το Ισραήλ.

«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Κάνγκουα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα «τσεκάρει» η ΑΕΚ, με την «Ένωση», σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ να έχει καταθέσει πρόταση στην Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ορι Κούπερ, η παραχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι σχετίζεται άμεσα με την συγκεκριμένη υπόθεση, με τον Κάνγκουα να αποτελεί τον εκλεκτό όσον αφορά τον αντικαταστάτη στη μεσαία γραμμή των «κιτρινόμαυρων». Οι λεπτομέρειες της πρότασης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο ένα σημαντικό ποσό από την πώληση του Μεξικανού θα πάει στους Ισραηλινούς, με την χρηματιστηριακή αξία του παίκτη βάσει Transfermarkt να ανέρχεται στα 3.8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κάνγκουα πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 12 γκολ και 11 ασίστ σε 3.364' αγωνιστικά λεπτά, κατακτώντας το πρωτάθλημα στο Ισραήλ.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στις Άρσεναλ Τουλά, Κόρτραϊκ, ενώ στη χώρα του αγωνίστηκε σε νεαρή ηλικία στις Happy Heart FA και Buildcon FC.

Μετρά 43 διεθνείς συμμετοχές, έχοντας σκοράρει 7 φορές.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:30 EUROLEAGUE

Οσμάν για Παναθηναϊκό: «Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα - Με κάνατε να νιώθω σαν το σπίτι μου» (vid)

19:27 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Παίκτης του Άρη ο Γιόβιτς

19:20 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του Γιαμάλ, ενώ αγωνιζόταν για την πρόκριση στον τελικό

18:47 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε την πώληση του Αλμύρα ο Αστέρας AKTOR

18:38 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα άφιξης του ΜακΙντάιρ στην Ελλάδα

18:34 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον... κυματοθραύστη Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός

18:14 MUNDIAL

Μπόρχα Ιγκλέσιας για τις τιμές των εισιτηρίων στον τελικό του Μουντιάλ: «Είναι ντροπή»

18:06 AUTO MOTO

Formula 1: Νικητής ο Αντονέλι στο Βέλγιο

17:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της Γερμανίας ο Κλοπ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

17:39 SUPER LEAGUE

«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Κάνγκουα»

17:28 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα με την Πάκσι

17:27 MUNDIAL

Ράσφορντ: «Περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας, συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας