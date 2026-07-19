«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Κάνγκουα»

Την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα «τσεκάρει» η ΑΕΚ, με την «Ένωση», σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ να έχει καταθέσει πρόταση στην Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ορι Κούπερ, η παραχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι σχετίζεται άμεσα με την συγκεκριμένη υπόθεση, με τον Κάνγκουα να αποτελεί τον εκλεκτό όσον αφορά τον αντικαταστάτη στη μεσαία γραμμή των «κιτρινόμαυρων». Οι λεπτομέρειες της πρότασης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο ένα σημαντικό ποσό από την πώληση του Μεξικανού θα πάει στους Ισραηλινούς, με την χρηματιστηριακή αξία του παίκτη βάσει Transfermarkt να ανέρχεται στα 3.8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κάνγκουα πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 12 γκολ και 11 ασίστ σε 3.364' αγωνιστικά λεπτά, κατακτώντας το πρωτάθλημα στο Ισραήλ.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στις Άρσεναλ Τουλά, Κόρτραϊκ, ενώ στη χώρα του αγωνίστηκε σε νεαρή ηλικία στις Happy Heart FA και Buildcon FC.

Μετρά 43 διεθνείς συμμετοχές, έχοντας σκοράρει 7 φορές.