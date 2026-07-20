Παναθηναϊκός: Παύση στα μεταγραφικά μετά τον Φαν Ντρόνγκελεν - Το... βλέμμα στην Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ωστόσο πλέον η προσοχή όλων στο «τριφύλλι» στρέφεται αποκλειστικά στις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της σεζόν απέναντι στην Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Με τις μεταγραφικές εξελίξεις να περνούν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (23/7, 21:00) στην Ουγγαρία.

Επίσημα «πράσινος» ο Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός είχε φτάσει στην Αθήνα από το βράδυ του Σαββάτου (18/7), προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πριν πέσουν οι υπογραφές και ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

Παράλληλα, ο νέος στόπερ του «τριφυλλιού» θα δηλωθεί κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα και θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για τις αναμετρήσεις απέναντι στην Πάκσι.

Όλη η προσοχή στην πρεμιέρα με την Πάκσι

Με τα μεταγραφικά να μπαίνουν προσωρινά στον «πάγο», στον Παναθηναϊκό επικρατεί απόλυτη συγκέντρωση για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Πάκσι την Πέμπτη (23/7, 21:00) στην Ουγγαρία, στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, με στόχο να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Η δεύτερη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, με ώρα έναρξης τις 21:30.

Sold out προ των πυλών για τους φίλους του Παναθηναϊκού

Έντονο είναι το ενδιαφέρον του κόσμου του Παναθηναϊκού για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ομάδας, καθώς τα εισιτήρια που εξασφάλισαν οι «πράσινοι» φεύγουν με ταχύτατους ρυθμούς.

Συνολικά έχουν διατεθεί μόλις 230 εισιτήρια για τις ανάγκες των φίλων του «τριφυλλιού», με τη συντριπτική πλειονότητά τους να έχει ήδη εξαντληθεί.

Όπως όλα δείχνουν, το sold out αποτελεί πλέον θέμα χρόνου, με τον Παναθηναϊκό να αναμένεται να έχει τη θερμή συμπαράσταση των οπαδών του και στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Πάκσι.