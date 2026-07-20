UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Πότε είναι οι κληρώσεις

Η ώρα των κληρώσεων για τον 3ο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έφτασε, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Οι τρεις ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους πιθανούς αντιπάλους τους στις διοργανώσεις της UEFA, με τον Ολυμπιακό να περιμένει τον αντίπαλό του στο Champions League, τον ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Παναθηναϊκό στο Conference League.

Μάλιστα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα γνωρίζουν τον επόμενο πιθανό αντίπαλό τους πριν ακόμη δώσουν τις αναμετρήσεις τους απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου και την Πάκσι αντίστοιχα για τον 2ο προκριματικό γύρο. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ θα μάθει και τον αντίπαλό του στον 3ο προκριματικό του Conference League σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Ντιναμό Κιέβου.

Τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό

Όσο για τον Ολυμπιακό, θα πληροφορηθεί τον πρώτο από τους δύο αντιπάλους που θα χρειαστεί να αποκλείσει προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Champions League μέσω του μονοπατιού των μη πρωταθλητών. Αν οι «ερυθρόλευκοι» δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του 3ου προκριματικού, τότε θα συνεχίσουν απ’ ευθείας στη League Phase του Europa League, χωρίς να δώσουν άλλους αγώνες το φετινό καλοκαίρι.

Η κλήρωση του Champions League είναι προγραμματισμένη για τις 13:00. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στους ισχυρούς και αποφεύγει τις Λιόν, Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε. Από την κληρωτίδα θα προκύψει ένας εκ των Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγκεν ή η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.

Η ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο των «ερυθρόλευκων» θα αποτελέσει το πρώτο εμπόδιο στην προσπάθειά τους για πρόκριση στη League Phase. Εφόσον προκριθούν, στα πλέι οφ θα αντιμετωπίσουν μία από δύο πιθανές αντιπάλους, οι οποίες, με τα σημερινά δεδομένα, είναι η Λιόν ή η Μπόντο Γκλιμτ, εφόσον φυσικά εξασφαλίσουν και εκείνες την πρόκρισή τους από τον 3ο προκριματικό γύρο.

Περιμένει τα υπογκρούπ ο ΠΑΟΚ

Στις 14:00 ακολουθεί η κλήρωση του Europa League, όπου συμμετέχει ο ΠΑΟΚ. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, έχει δημιουργηθεί μια ιδιόμορφη κατάσταση. Ο «Δικέφαλος» είχε δύσκολη κλήρωση στον 2ο προκριματικό απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, όμως εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο των Ουκρανών, είναι πιθανό να συναντήσει πιο βατούς αντιπάλους στη συνέχεια της διοργάνωσης, ακόμη και μέχρι τα πλέι οφ.

Αυτή τη στιγμή, ως ζευγάρι με τη Ντιναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ έχει επτά πιθανούς αντιπάλους στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Πρόκειται για τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ-Σερίφ Τιρασπόλ, τον νικητή του Αντερλεχτ-Χάμαρμπι, τον νικητή του Πάφος-Χάιντουκ Σπλιτ, τη Γιαγκελόνια, τον νικητή του Τρόμσο-Χράντεκς Κράλοβε, αλλά και τις ομάδες που θα αποκλειστούν από τα ζευγάρια Φενέρμπαχτσε-Γκόρνικ Ζάρμπρζε και Στουρμ Γκρατς-Χαρτς στον 2ο προκριματικό του Champions League.

Με την ανακοίνωση των υπογκρούπ, οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα περιοριστούν σε τρεις ή τέσσερις ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει και σε δεύτερη κλήρωση μέσα στην ημέρα, στις 15:00, για τον 3ο προκριματικό του Conference League, ώστε να γνωρίζει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που δεν καταφέρει να αποκλείσει τη Ντιναμό Κιέβου. Ο «Δικέφαλος» θα βρίσκεται στους ισχυρούς, όπως και ο Παναθηναϊκός, παρότι συμμετέχει με τον συντελεστή της ουκρανικής ομάδας.

Μαθαίνει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός

Την ίδια ώρα, στις 15:00, ο Παναθηναϊκός θα μάθει και τον δικό του πιθανό αντίπαλο στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι «πράσινοι» θα είναι επίσης στους ισχυρούς και θα επιδιώξουν να αποφύγουν δύσκολες περιπτώσεις, όπως τα ζευγάρια της Αούστρια Βιέννης, της Νόρτζελαντ, του Απόλλωνα Λεμεσού, το ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ-Σιόν, αλλά και το Πάφος-Χάιντουκ Σπλιτ, εφόσον το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν συνεχίσει στο Europa League.

Παρά τα πιθανά δύσκολα εμπόδια, οι περισσότεροι από τους υποψήφιους αντιπάλους θεωρούνται στα μέτρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα βρίσκεται στους ισχυρούς και στην κλήρωση των πλέι οφ.