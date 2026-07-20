Ο Σλάβκο Βίντσιτς απέβαλε τον Λεάντρο Παρέδες για τη συμπεριφορά του μετά τη λήξη του τελικού, έπειτα από επεισόδιο με τους Έρικ Γκαρθία και Γκάβι.

Ο Λεάντρο Παρέδες δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον Σλάβκο Βίντσιτς.

Ο Αργεντινός μέσος είχε έντονη αντιπαράθεση με αντιπάλους, καθώς αρχικά έπιασε από τον λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγκωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι.

Ο Σλάβκο Βίντσιτς αντιλήφθηκε όσα συνέβησαν και δεν άφησε το περιστατικό ατιμώρητο, δείχνοντας την κόκκινη κάρτα στον έμπειρο χαφ για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος της αναμέτρησης.