e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως τις 24 Ιουλίου

Διαβάστε αναλυτικά τις πληρωμές που θα γίνουν από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως τις 24 Ιουλίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνολικά 68.624.793,37 ευρώ θα καταβληθούν σε 80.169 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 21 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
  • από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
COMMENTS
LATEST NEWS
09:20 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία Ταρέμι και Ελ Κααμπί - Πότε μπαίνουν στις προπονήσεις

09:06 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Κόκκινη ο Παρέδες για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού

08:49 MVP

Τα καλύτερα cabrio αυτοκίνητα για ατελείωτα road trips φέτος το καλοκαίρι

08:38 CHAMPIONS LEAGUE

UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Πότε είναι οι κληρώσεις

08:31 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/07) - «Πανάξια Βασίλισσα»

08:15 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παύση στα μεταγραφικά μετά τον Φαν Ντρόνγκελεν - Το... βλέμμα στην Πάκσι

07:23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως τις 24 Ιουλίου

05:02 ΣΠΟΡ

Ράλι Εσθονίας: Θρίαμβος για τον Σάμι Παγιάρι – Σταθερά στην κορυφή ο Έλφιν Έβανς

02:08 MUNDIAL

Τα highlights του Ισπανικού θριάμβου επί της Αργεντινής

01:54 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η απονομή της Ισπανίας μέσα σε αποθέωση (vid)

01:47 MUNDIAL

Ράγισαν τα τσιμέντα: Το κλάμα του Μέσι μόλις πήρε το μετάλλιο (Video)

01:41 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Καλύτερος παίκτης ο Ρόδρι φώναζε «Μέσι, Μέσι» το γήπεδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας