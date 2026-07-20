e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως τις 24 Ιουλίου

Συνολικά 68.624.793,37 ευρώ θα καταβληθούν σε 80.169 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 21 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: