Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/07) - «Πανάξια Βασίλισσα»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (20/07). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/07) - «Πανάξια Βασίλισσα»
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Νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια είναι η Ισπανία. Οι «φούριας ρόχας» επικράτησαν 1-0 της Αργεντινής στην παράταση, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026 και αναδείχθηκε «Πανάξια Βασίλισσα».

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ είναι κοντά στον «Πινέδα από Ζάμπια», με τον Κανγκουά να αποτελεί τον βασικό στόχο για την κάλυψη του κενού στη μεσαία γραμμή, ενώ «Επιμένει… ισπανικά ο Ολυμπιακός» με τον Εσπόζιτο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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