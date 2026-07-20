Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/07) - «Πανάξια Βασίλισσα»

Νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια είναι η Ισπανία. Οι «φούριας ρόχας» επικράτησαν 1-0 της Αργεντινής στην παράταση, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026 και αναδείχθηκε «Πανάξια Βασίλισσα».

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ είναι κοντά στον «Πινέδα από Ζάμπια», με τον Κανγκουά να αποτελεί τον βασικό στόχο για την κάλυψη του κενού στη μεσαία γραμμή, ενώ «Επιμένει… ισπανικά ο Ολυμπιακός» με τον Εσπόζιτο.