Το Μουντιάλ 2026 ανήκει πλέον στην ιστορία, και στους Ισπανούς προφανώς. Μια διοργάνωση που ήρθε για να μας στερήσει τον ύπνο, ξεκίνησε αρκετά βαρετά -είναι η αλήθεια- αλλά στην πορεία επιφύλασσε σπουδαία ματς, που θα τα θυμόμαστε όλα ένα-ένα για πολλά χρόνια. Και προφανώς έναν τελικό που θα προτιμούσαμε να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, αυτή η Ισπανία δεν παιζόταν.

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Βέβαια, αν κάτι μας έμαθε το συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό είναι ότι στο τέλος δεν θυμόμαστε μόνο τον νικητή, αλλά στιγμές, πρόσωπα, memes, νεύρα, χαρές και εκείνον τον φίλο που είχε προβλέψει με σιγουριά πως «φέτος το σηκώνει η...», για να αποκλειστεί η ομάδα του στους ομίλους.

Να λοιπόν τα 10 πράγματα που κρατάμε από το Μουντιάλ 2026.

Το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να γράφει τα καλύτερα σενάρια

Κανένας σεναριογράφος δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα πρότζεκτ, και να του δώσει έναν τόσο πολύπλοκο αλγόριθμο με ανατροπές και συγκινήσεις, όπως αυτές που είδαμε στο φετινό Μουντιάλ. Αυτό το Αργεντινή-Αγγλία, οριακά θα ξεπεράσει και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ του 1999. Θα μιλούσαμε και για την ανατροπή των φιναλίστ κόντρα στους Αιγύπτιους αλλά ακόμα υπάρχουν σκιές γύρω από το παιχνίδι.

Οι προβλέψεις είναι η πιο επικίνδυνη μορφή αισιοδοξίας

Τα φαβορί υπάρχουν κυρίως για να απογοητεύουν τους bookmakers της παρέας. Αν κάποιος είχε ποντάρει σε κατάκτηση της Γερμανίας ή Βραζιλίας, τι να πούμε…

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Δεν υπάρχουν μικρές ομάδες, αλλά ηρωικές

Πολλοί ξεκίνησαν το φετινό Μουντιάλ, ενδεχομένως, νομίζοντας ότι το Κάπο Βέρντε είναι κάνα καινούργιο κλαμπ της Μυκόνου, ή το ονοματεπώνυμο κάποιου παίκτη. Η ιστορία όμως θα γράψει το πιο όμορφο story που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε Παγκόσμια Κύπελλα. Στο ίδιο μήκος και η Δημοκρατία του Κονγκό αλλά αυτός ο άτιμος ο Χάρι Κέιν τα έκανε όλα σωστά στο φινάλε του αγώνα.

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Τα social media είναι το τρίτο ημίχρονο

Άλλοι πανηγυρίζουν γκολ, άλλοι πάλι είναι περήφανοι για τα σχόλιά τους. Μεγάλοι πρωταγωνιστές στο γήπεδο των social media σε αυτό το Μουντιάλ ο Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Ντόναλντ Τραμπ (πάνε πακέτο αυτοί), αλλά και το πόσο σπρώξιμο έχει φάει η Αργεντινή για να πάει στον τελικό. Κλασικά, καθημερινά θέματα.

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Οι εμφανίσεις είναι πλέον θέμα μόδας

Η αλήθεια είναι ότι φέτος έγινε πασαρέλα υψηλών οίκων μόδας στα γήπεδα της Αμερικής, όχι αστεία. Εδώ η πρωταθλήτρια κόσμου, Ισπανία δεν ήξερες αν έχει έρθει με φανέλες ποδοσφαίρου ή τη νέα τάση της μόδας για τον απογευματινό καφέ ή την έξοδο σε κλαμπ της παραλιακής. Κάποιες φανέλες θα τις φοράμε και σε βραδινή έξοδο. Κάποιες άλλες, βέβαια, ούτε για ύπνο.

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Οι διαιτητές δεν θα γίνουν ποτέ δημοφιλείς

Μεγάλη αλήθεια, ακόμα κι όταν έχουν δίκιο. Πείτε μας παιχνίδι στη νοκ-άουτ φάση που ολοκληρώθηκε και οι διαιτητές δεν τα άκουσαν από τους ηττημένους. Ό,τι και να γίνει πάντως, κανείς δεν θα πιάσει ποτέ τον διαιτητή του Παραγουάη-Τουρκία, με το περίφημο «Decision is Red Card» που έγινε beat-άκι στα Dj decks!

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Μια βαθιά υπόκλιση στον Εμπαμπέ

Πολλοί τον σιχαίνονται γιατί έχει τουπέ ή ακόμα γιατί αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τύπος δεν χαμπαριάζει με τίποτα, μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα και ακόμα και όταν τον τραμπουκίζουν (βλ. το ματς με την Παραγουάη) ξέρει πως να απαντήσει στο κορυφαίο επίπεδο. Παίζοντας μπάλα. Εκεί που θέλει ο κόσμος να τον βλέπει.

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O μεγάλος αγαπημένος αποχώρησε από τα προημιτελικά

Ναι, ο Ρόδρι είναι ο MVP της διοργάνωσης, ο Εμπαπέ ο «κανονιέρης» της και ο Μέσι εκείνος που ήθελαν οι περισσότεροι να το σηκώσει για συναισθηματικούς λόγους. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής όμως της διοργάνωσης έχει ξανθιά μακριά μαλλιά, έχει γίνει ποιηματάκι για κάθε φίλαθλο του ποδοσφαίρου -και όχι μόνο- και ονομάζεται Έρλινγκ Χάαλαντ. Έφτασε τη Νορβηγία στους «8» της διοργάνωσης, και ήδη ετοιμάζει την νέα Βίκινγκ στρατιά για το επόμενο μεγάλο ραντεβού σε 4 χρόνια από τώρα.

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Για εκείνους μπορεί να είναι πάντα soccer και ως football να θεωρούν το δικό μας «American Football». Παρόλα αυτά κέρδισε πολύ κόσμο από τις ΗΠΑ αυτή η διοργάνωση, έστω και αν χρειάστηκε να γίνουν αρκετές προσαρμογές προς αυτή την κατεύθυνση. Από hydration breaks, σε Half Time Shows, ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα και πολλά ακόμα που ενδεχομένως να δούμε το προσεχές διάστημα από την FIFA. Μη και δούμε κανονικό timeout σύντομα είναι το θέμα, ή κάνα πέναλτι σαν το παρακάτω βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DaNa5CJjicA/

Όσο κι αν αλλάζει το ποδόσφαιρο, ένα πράγμα μένει ίδιο

Η μαγεία εκείνης της στιγμής που η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και, έστω για λίγα δευτερόλεπτα, όλος ο κόσμος σταματάει, όπως συνέβη τη μεγάλη στιγμή του Φεράν Τόρες στον μεγάλο τελικό.

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Το Μουντιάλ δεν είναι απλώς ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά, αλλά ένας μήνας γεμάτος ιστορίες, υπερβολές, ξενύχτια, στοιχήματα που «σίγουρα θα έβγαιναν», γκρίνια για τη διαιτησία και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση ότι το ποδόσφαιρο μπορεί ακόμα να μας κάνει να νιώθουμε παιδιά. Ραντεβού στο επόμενο. Και μέχρι τότε... ας σταματήσουμε επιτέλους να λέμε ότι «το VAR σκοτώνει το ποδόσφαιρο».

Θα το ξαναπούμε στο πρώτο αμφισβητούμενο πέναλτι.