Το «Decision is Red Card» είναι ήδη το πιο απρόσμενο hit του καλοκαιριού

Αυτή η φωνή, αυτή η αυστηράδα του διαιτητή από το Ελ Σαλαβαδόρ, Ιβάν Μπάρτον στο Τουρκία-Παραγουάη, αυτό το υπέρτατο ««After Review! Number 10! Covering his mouth! Decision is Red Card!» ακόμα ηχεί στα αφτιά μας, τόσο έντονα που θα μπορούσε να είναι μουσικό μπιτάκι! Μισό λεπτό, έγινε ήδη!

Για όσους έχασαν το viral στιγμιότυπο, ο Παραγουανός Αλμιρόν αποβλήθηκε επειδή κάλυψε το στόμα του την ώρα που απευθυνόταν σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Με βάση τους νέους κανονισμούς της FIFA, η συγκεκριμένη κίνηση τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Και κάπως έτσι, η αυστηρή ανακοίνωση του διαιτητή έγινε πιο διάσημη από την ίδια την αποβολή.

Το beat που μπορεί να κλέψει την παράσταση από το επίσημο τραγούδι

Αν υπάρχει ένα στιγμιότυπο που χαρακτηρίζει μέχρι στιγμής το τουρνουά περισσότερο ακόμη και από τα milestones του Μέσι ή του Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτό είναι η απόλυτα θεατρική εκφώνηση του Μπάρτον. Ένα ηχητικό που δεν άργησε να γίνει remix, να κατακλύσει τα social media και να αποκτήσει τη δική του μουσική ζωή.

Μήπως τελικά το πραγματικό soundtrack αυτού του Μουντιάλ δεν είναι τελικά το επίσημο τραγούδι της Σακίρα, Dai Dai; Η Έλβη Μιχαηλίδου έχει κάνει ειδικό βίντεο για αυτό:

https://www.instagram.com/p/DZb_KXDHay-/

Άλλωστε, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος επιλέγει το δικό του ανεπίσημο anthem. Όπως πολλοί θυμούνται το Μουντιάλ του 1998 μέσα από το "Tubthumping" των Chumbawamba -ναι, αυτό που οι περισσότεροι αποκαλούν ακόμα λανθασμένα "I Get Knocked Down"– έτσι δεν αποκλείεται σε μερικά χρόνια το πρώτο πράγμα που θα μας έρχεται στο μυαλό για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι το... «Decision is Red Card!».

Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτό το remix έχει όλα τα φόντα να γίνει η απόλυτη guilty pleasure του καλοκαιριού. Με λίγα λόγια, μην εκπλαγείς αν, πίνοντας το επόμενο μοχίτο δίπλα στη θάλασσα, ακούσεις ξαφνικά από τα ηχεία μια γνώριμη φωνή να ανακοινώνει με απόλυτη αυστηρότητα:

"After Review... Number 10... Covering his mouth... Decision is Red Card!".

Δεν θα παίζεται αγώνας, θα είναι το hit του καλοκαιριού!