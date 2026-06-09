« When We’re Winning... », « Pissing the Night Away… », « Danny Boy… ». Στίχοι ανεξίτηλοι και ένα single που, με έναν περίεργο τρόπο, κατάφερε να συνδεθεί με κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο , όχι μόνο εκείνο του 1998.

Δεν ήταν ποτέ το επίσημο τραγούδι κάποιου Μουντιάλ, αλλά το soundtrack του videogame FIFA World Cup 98. Ο τίτλος του δεν είναι καν «I Get Knocked Down», ενώ το όνομα της μπάντας που το έφερε στη ζωή, οι Chumbawamba, μοιάζει περισσότερο με κωδικό Wi-Fi παρά με συγκρότημα που έγραψε μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές μουσικές αναμνήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Εκείνες οι θεϊκές ατάκες που ξεπρόβαλλαν πίσω από τη μασκότ του Μουντιάλ της Γαλλίας, τον Footix, προετοιμάζοντάς μας για ένα από τα πιο επιτυχημένα ποδοσφαιρικά videogames της EA Sports, έχουν πλέον περάσει στη σφαίρα της ποπ μυθολογίας.

Λίγα δευτερόλεπτα αρκούν. Ένα intro-ένεση αδρεναλίνης και ένας ρυθμός που, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, συνεχίζει να εμφανίζεται σε DJ sets και να ξυπνά το ένστικτο του χορού.

Το «Tubthumping» των Chumbawamba - ή αλλιώς το «I Get Knocked Down», όπως το έμαθαν οι επόμενες γενιές χάρη στο εμφατικό ρεφρέν του - δεν είναι απλώς ένα soundtrack. Είναι ο ανεπίσημος ύμνος κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για τους νεότερους ίσως να μην σημαίνει πολλά. Για όσους όμως μεγάλωσαν στα 90s, το FIFA World Cup 98 ήταν κάτι σαν όαση για το τότε αναπτυσσόμενο videogaming κοινό.

Ήταν η εποχή που η EA Sports επέλεγε τα soundtrack των FIFA με χειρουργική ακρίβεια και κάθε νέα κυκλοφορία έφερνε μαζί της τραγούδια που έμελλε να μείνουν. Το 1998, πέρα από το «Tubthumping», είχαμε ήδη πάρει μια γεύση με το «Song 2» των Blur στο FIFA: Road to World Cup 98. Έναν χρόνο αργότερα, ο Fatboy Slim εμφανίστηκε με το «Rockafeller Skank» - ναι, το «Funk Soul Brother» - και μας αποτελείωσε.

Αυτό που παραμένει πραγματικά εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι πως η αναρχο-κομμουνιστική punk μπάντα από τη Βρετανία κατάφερε να επισκιάσει το ίδιο το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 1998, το «Cup of Life» του Ricky Martin.

Το τραγούδι που τότε τραγουδούσαμε φανατικά χωρίς να έχουμε ιδέα τι ακριβώς έλεγε, καταλήγοντας σε ελληνικές παραλλαγές που σήμερα δύσκολα θα περνούσαν το τεστ του χρόνου.

Η επιτυχία του «Tubthumping» ήταν τόσο εκκωφαντική, ώστε να σκεπάσει σχεδόν ολόκληρη τη δισκογραφία των Chumbawamba. Είναι χαρακτηριστικό πως ο κιθαρίστας της μπάντας, Boff Whalley, είχε δηλώσει στην Guardian ότι «το 99% του κόσμου μάς γνωρίζει μόνο γι' αυτό το τραγούδι. Ευτυχώς υπάρχει κι ένα 1% που θυμάται ότι υπάρχει και το υπόλοιπο άλμπουμ».

Για την ιστορία, οι Chumbawamba δεν κατάφεραν ποτέ να επαναλάβουν μια αντίστοιχη εμπορική επιτυχία στα επόμενα άλμπουμ τους. Το 2012 έριξαν οριστικά αυλαία, έπειτα από τρεις δεκαετίες παρουσίας στη μουσική σκηνή.

Το γεγονός όμως ότι το «Tubthumping» ακούγεται ακόμη και σήμερα σαν να κυκλοφόρησε χθες λέει πολλά. Κυρίως για το πόσο βαθιά έχει αγκιστρωθεί στη συλλογική μνήμη όσων έζησαν τα Μουντιάλ των late 90s και των 00s.

Και ίσως γι' αυτό να παραμένει το απόλυτο soundtrack των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ακόμα κι αν οι περισσότεροι το ξέρουμε ως «I Get Knocked Down». 'Η μάλλον, ακόμα κι αν λίγοι θυμούνται ότι ήταν το soundtrack ενός videogame και όχι του ίδιου του Μουντιάλ του 1998.

Συγκρίνεται τέτοιο έπος με το Dai Dai της Σακίρα (επίσημο τραγούδι του φετινού Μουντιάλ);