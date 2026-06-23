Μουντιάλ 2026: GOAT χωρίς αντίπαλο - Ο Μέσι διέλυσε ακόμη ένα ρεκόρ και πέρασε στην αιωνιότητα

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε ποδοσφαιρικό ρεκόρ, αποδεικνύοντας πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Στα 39 του χρόνια και στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατάφερε να πετύχει ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα, περνώντας στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αυστρία στις 22 Ιουνίου 2026, ο αρχηγός της Αργεντινής έφτασε τα 18 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, αφήνοντας πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την καριέρα του με 16 γκολ στη διοργάνωση.

Το πρώτο γκολ που άνοιξε τον δρόμο

Η αρχή έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία. Λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 19 του χρόνια, ο Μέσι σκόραρε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ στην εμφατική νίκη της Αργεντινής με 6-0 απέναντι στη Σερβία, συστήνοντας το αστείρευτο ταλέντο του στο παγκόσμιο κοινό.

Η εκτόξευση στο Μουντιάλ του 2014

Μετά από μια άκαρπη διοργάνωση το 2010, ο Μέσι επέστρεψε δυναμικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το 2014. Οδήγησε την Αργεντινή μέχρι τον τελικό και σημείωσε τέσσερα γκολ στη φάση των ομίλων.

Βρήκε δίχτυα απέναντι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Ιράν και δύο φορές απέναντι στη Νιγηρία, επιβεβαιώνοντας πως είχε εξελιχθεί πλέον στον απόλυτο ηγέτη της «αλμπισελέστε».

Η μαγική στιγμή απέναντι στη Νιγηρία το 2018

Στη Ρωσία το 2018 ο Αργεντινός σκόραρε μόλις μία φορά, όμως το συγκεκριμένο γκολ έμεινε αξέχαστο. Απέναντι στη Νιγηρία πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα τέρματα της διοργάνωσης, χαρίζοντας στην Αργεντινή μία νίκη ζωτικής σημασίας για τη συνέχεια της πορείας της.

Το έπος του Κατάρ και η κατάκτηση της κορυφής

Το Μουντιάλ του 2022 αποτέλεσε την κορυφαία διοργάνωση της καριέρας του. Ο Μέσι πέτυχε επτά γκολ και οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της.

Σκόραρε απέναντι στη Σαουδική Αραβία και το Μεξικό στους ομίλους, ενώ βρήκε δίχτυα σε κάθε νοκ άουτ αναμέτρηση απέναντι στην Αυστραλία, την Ολλανδία και την Κροατία.

Στον μεγάλο τελικό με τη Γαλλία πέτυχε δύο γκολ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο εμβληματικές πορείες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μουντιάλ του 2026 και το απόλυτο ρεκόρ

Ξεκινώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με 13 γκολ στη διοργάνωση, ο Μέσι χρειαζόταν τέσσερα τέρματα για να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε και να μείνει μόνος στην κορυφή.

Ο Αργεντινός όχι μόνο πέτυχε τον στόχο του, αλλά το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Σκόραρε χατ-τρικ στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας με 3-0 και πρόσθεσε ακόμη δύο γκολ απέναντι στην Αυστρία, φτάνοντας συνολικά τα 18 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ.

Με αυτό το επίτευγμα, ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ακόμη ένα χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, απέναντι σε διαφορετικές γενιές αντιπάλων και σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και να καθιερωθεί ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος υποκλίνεται ξανά στο μεγαλείο του ανθρώπου που συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια του αθλήματος.