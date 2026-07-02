Τι συμβαίνει και οι περισσότεροι φοράνε ροζ παπούτσια στο Μουντιάλ;

Είναι βέβαιο ότι στο Μουντιάλ 2026, έχουμε αρκετά πράγματα που δύσκολα θα ξεχάσουμε. Ιστορίες που μας συγκλόνισαν, το «αυθεντικό» τραγούδι της διοργάνωσης και όχι της Σακίρα, το κλάμα του Χάκπο, τη Γερμανία που ως μεγάλο φαβορί αποκλείστηκε νωρίς, και πολλά ακόμα.

Καλή ώρα όπως οι λεπτομέρειες που στην αρχή δεν υπήρχε περίπτωση να προσέξεις, μέχρι που συνειδητοποίησες ότι δεν μπορείς να κοιτάξεις αλλού. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τα ροζ ποδοσφαιρικά παπούτσια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Argentina's Lionel Messi, second from left, scores his side's third goal on a free kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) AP

Δες έναν αγώνα της Αγγλίας, μετά της Βραζιλίας ή σε επανάληψη της Ιαπωνίας. Κάποια στιγμή θα αναρωτηθείς αν όλες οι εταιρείες έδωσαν στους παίκτες το ίδιο ζευγάρι. Φούξια, νέον, electric pink, bubblegum. Διάλεξε απόχρωση. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Φουλ του ροζ.

Πριν από 15-20 χρόνια, αν εμφανιζόσουν με ροζ παπούτσια, μάλλον ήθελες να τραβήξεις τα βλέμματα. Ήσουν ο εξτρέμ που έκανε έξι ντρίμπλες αντί για μία ή ο φορ που πανηγύριζε περισσότερο από όσο σκόραρε. Τα έντονα χρώματα ήταν δήλωση χαρακτήρα. Σήμερα όμως; Τα φοράνε όλοι. Και κάπου ξεκινούν οι θεωρίες.

Η πιο απλή εξήγηση

Πραγματικά απλή και αυτή λέει ότι το ροζ... φαίνεται. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι βλέπουν ποδόσφαιρο όχι μόνο στην τηλεόραση αλλά και σε κινητά, tablets, highlights και ατελείωτα reels, ένα ζευγάρι φωσφοριζέ παπούτσια ξεχωρίζει αμέσως και ειδικά αν είσαι μια εταιρεία που έχει επενδύσει εκατομμύρια σε χορηγίες, μάλλον αυτό ακριβώς θέλεις.

Μήπως όμως είναι μόδα;

Τα τελευταία χρόνια το ροζ έχει επιστρέψει παντού. Σε sneakers, σε ρούχα, συνεργασίες, πασαρέλες μέχρι και η φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι του Λίο Μέσι φοράει ροζ και αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί ένα "τολμηρό" χρώμα.

Inter Miami forward Lionel Messi controls the ball during the first half of an MLS soccer match against Philadelphia Union, Sunday, May 24, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) AP

Είναι απλώς ένα από τα χρώματα της εποχής. Και, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, το ποδόσφαιρο δεν μένει έξω από τις τάσεις.

Άλλωστε, οι εταιρείες αθλητικών ειδών σχεδιάζουν τις νέες συλλογές τους χρόνια πριν τις δούμε στα γήπεδα. Δεν αποκλείεται όλες να κατέληξαν στην ίδια ιδέα επειδή... διάβαζαν τις ίδιες εκθέσεις για τις τάσεις της μόδας. Όχι ακριβώς αντιγραφή, περισσότερο κοινή έμπνευση.

Pink is the new white

Όπως κάποτε όλοι ήθελαν κατάλευκα παπούτσια, ύστερα πέρασαν στη φάση του total black και αργότερα στα έντονα νέον, έτσι και τώρα το electric pink είναι η απόχρωση της εποχής. Του χρόνου μπορεί να είναι λαχανί, μοβ ή πορτοκαλί. Η ιστορία της ποδοσφαιρικής μόδας μάς έχει μάθει να μη στοιχηματίζουμε ποτέ απέναντι στις τάσεις και το μόνο σίγουρο είναι ότι αν μέχρι σήμερα πίστευες πως το ροζ δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ του 2026 μάλλον ήρθε για να σου αλλάξει γνώμη.

Και κάτι μας λέει πως όταν τελειώσει το τουρνουά, πολλοί πιτσιρικάδες θα ζητήσουν από τους γονείς τους ακριβώς το ίδιο χρώμα. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όπως και στη μόδα, οι τάσεις ξεκινούν πάντα από αυτούς που βλέπεις στην κορυφή. Ή απλώς, αυτούς που θες να βλέπεις συνέχεια.