Η μεγάλη πρόκληση της Σάκκαρη

Η Σάκκαρη αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα την Καμίλα Ραχίμοβα και θέλει να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Η μεγάλη πρόκληση της Σάκκαρη
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Μια μεγάλη πρόκληση έχει μπροστά της σήμερα η Μαρία Σάκκαρη η οποία το απόγευμα αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα (Νο.70), μετά τις 5 το απόγευμα.

Η αναμέτρηση είναι μεγάλης σημασίας για την Έλληνα πρωταθλήτρια, καθώς σε περίπτωση νίκης τότε η Σάκκαρη θα καταφέρει να φτάσει στον τρίτο γύρο του σπουδαίου τουρνουά για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour με τη Σάκκαρη να έχει ισάριθμες νίκες, όμως είναι το πρώτο τους ματς στο γρασίδι.

Όποια τενίστρια περάσει στη φάση των «32», θα βρει απέναντί της τη νικήτρια του ματς Παολίνι-Γκόλουμπιτς.

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