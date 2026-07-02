Γουίλι Ερνανγκόμεθ: «Δεν ξέρω πότε, αλλά κάποια στιγμή θα παίξω μαζί με τον αδελφό μου»

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του στη Marca μίλησε για το επόμενο βήμα της καριέρας του, την απογοήτευσή του από τη θητεία του στους «μπλαουγκράνα», αλλά και το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα αγωνιστεί στην ίδια ομάδα με τον αδελφό του, Χουάντσο.

Οι δηλώσεις του Γουίλι Ερνανγκόμεθ:

«Δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε και οι δύο. Πάλεψα και έδωσα τα πάντα για την Μπάρτσα. Δεν νομίζω ότι έχασα ούτε ένα παιχνίδι ή μία προπόνηση. Έπαιξα μέσα στον πόνο, πάντα προσπαθούσα να είμαι έτοιμος. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να επιστρέψω από το NBA, όμως τώρα ανυπομονώ για νέες προκλήσεις και να βρω ένα μέρος όπου θα μπορώ πραγματικά να ανταγωνιστώ και να δημιουργήσω κάτι ξεχωριστό.

Ίσως με θέλουν εκεί (Μπασκόνια). Δεν ξέρω. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αγορά, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Είμαι ήρεμος και εμπιστεύομαι τον ατζέντη μου ότι θα βρει την καλύτερη επιλογή.

Όχι, όχι, όχι. Το ξέρουμε και οι δύο (Χουάντσο). Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αν φέτος, του χρόνου ή σε δύο χρόνια, ούτε σε ποια ομάδα, αλλά και οι δύο θέλουμε να παίξουμε μαζί και να διεκδικήσουμε τίτλους όπως κάναμε με την εθνική ομάδα. Σίγουρα θα παίξουμε μαζί... αν και δεν νομίζω ότι θα είναι στην Μπαρτσελόνα».