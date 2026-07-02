Η Μίλαν «δένει» τον Πούλισιτς μέχρι το 2029

Ο Κρίστιαν Πούλισιτς βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στο Μιλάνο, με τους «ροσονέρι» να ετοιμάζονται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Calciomercato», παρά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει η Νιου Γιορκ Σίτι, η Μίλαν επιθυμεί να διατηρήσει τον Αμερικανό διεθνή στο ρόστερ τους και πρόκειται να του προτείνουν επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Πούλισιτς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με τη διοίκηση της Μίλαν να επιδιώκει να εξασφαλίσει την παραμονή του μέχρι το 2029.

Ο 26χρονος επιθετικός προέρχεται από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, καθώς κατέγραψε 10 γκολ και 4 ασίστ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές της ομάδας.