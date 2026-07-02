ΑΕΚ: Στην Ανόρθωση και τη νέα σεζόν ο Έλιαν Σόσα

Κάτοικος Κύπρου θα παραμείνει ο Έλιαν Σόσα, καθώς η Ανόρθωση ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού.

Ο 23χρονος φορ θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Αμμοχώστου για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική περίοδο.

Ο Σόσα αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Ανόρθωση, καταγράφοντας 26 συμμετοχές και ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με την παρουσία του. Οι άνθρωποι του κυπριακού συλλόγου κινήθηκαν άμεσα για την παραμονή του και τελικά εξασφάλισαν τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Αργεντινός επιθετικός αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024 και αγωνίστηκε με την ΑΕΚ Β στη Super League 2, όπου σημείωσε πέντε γκολ σε 16 συμμετοχές, πριν παραχωρηθεί δανεικός.