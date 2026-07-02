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«Με δύο εκατομμύρια στη Μακάμπι ο Μαντάρ»

Ο Γιαμ Μαντάρ αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ.

«Με δύο εκατομμύρια στη Μακάμπι ο Μαντάρ»
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Ένα ακόμα καλοκαίρι με σίριαλ Μαντάρ και όπως όλα δείχνουν ο Ισραηλινός παίκτης είναι μια ανάσα από το να υπογράψει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μετά το «διαζύγιο» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο «sport5» ο 25χρονος παίκτης βρίσκεται κοντά στο να συμφωνήσει με την ομάδα του Κάτας, ωστόσο υπάρχουν κάποιες διαφωνίες των ιδιοκτητών του συλλόγου σχετικά με το ποσό του συμβολαίου, καθώς και τη ρήτρα αποχώρησης.

Πάντως ο παίκτης, σύμφωνα με το ίδιο πάντα δημοσίευμα, αναμένεται να λάβει συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια.

Ο Γιαμ Μαντάρ τη φετινή σεζόν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αγωνίστηκε σε 46 παιχνίδια του πρωταθλήματος και της Euroleague έχοντας 10.7 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 20.2 λεπτά συμμετοχής.

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