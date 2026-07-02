Λουκάκου: Ο λόγος που δεν εκτέλεσε το πέναλτι στην επική ανατροπή του Βελγίου

Η Σενεγάλη έμοιαζε να κρατάει την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα χέρια της, προηγούμενη με 2-0 και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το 85ο λεπτό. Ωστόσο, το φινάλε ανήκε ολοκληρωτικά στο Βέλγιο του Ρούντι Γκαρσία, που πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή ανατροπή.

Στο 120+5’, ο Τίλεμανς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του μέσα στην περιοχή και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, γράφοντας το τελικό 3-2 και στέλνοντας το Βέλγιο στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ.

Μετά το ματς, ο Ρομέλου Λουκάκου αποκάλυψε πως αποφάσισε να μην αναλάβει την ευθύνη της εκτέλεσης, έχοντας στο μυαλό του προηγούμενες άστοχες στιγμές από την άσπρη βούλα. Έτσι, έδωσε το χρίσμα στον Τίλεμανς, ο οποίος έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς και χάρισε στην ομάδα του την ιστορική πρόκριση.

Οι δηλώσεις του Λουκάκου:

«Είμαστε κουρασμένοι, αυτός ο αγώνας ήταν πραγματικά έντονος. Δείξαμε το πνεύμα μας και είχαμε το απαραίτητο θάρρος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε καλή απόδοση και ήμασταν εκτός παιχνιδιού, αλλά μετά δείξαμε χαρακτήρα.

Όταν δείξαμε ένταση, το πνεύμα μας βγήκε στην επιφάνεια. Το πέναλτι στο 125ο λεπτό; Σκέφτηκα κάποια λάθη του παρελθόντος και άφησα τον Τίλεμανς να το αναλάβει. Άφησα την εκτέλεση και ανέλαβε εκείνος».