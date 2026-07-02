Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής του Κονγκό έμαθε ότι «έχασε» τον πατέρα του μετά τον αποκλεισμό

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση απέναντι στην Αγγλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, ωστόσο, η ομάδα του Τόμας Τούχελ βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και η Αγγλία πήρε τη νίκη με 2-1.

Η ψυχολογική επιβάρυνση στο στρατόπεδο των Αφρικανών ήταν έντονη, όμως η κατάσταση έγινε ακόμη πιο βαριά για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το παιχνίδι, ο υπεύθυνος Τύπου της ομάδας ανακοίνωσε ζωντανά την τραγική είδηση του θανάτου του πατέρα του, προκαλώντας σοκ στον 49χρονο προπονητή.