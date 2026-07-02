Θρήνος στο Μεξικό: Τέσσερις νεκροί εν μέσω πανηγυρισμών

Το Μεξικό πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 επί του Εκουαδόρ και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία πρόκριση στην φάση των «16» του Μουντιάλ.

Όπως είναι φυσιολογικό αυτό προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού στη χώρα και χιλιάδες Μεξικανοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Μάλιστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 1.000.000 ανθρώπους.

Όμως οι πανηγυρισμοί κατέληξαν σε τραγωδία, καθώς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών και των εορτασμών τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Μάλιστα ο Πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο εξέφρασε τα συλλυπητήρια του μέσω Instagram.

«Με μεγάλη μας θλίψη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια των εορτασμών μετά τον αγώνα της εθνικής ομάδας του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 στις 30 Ιουνίου.

Εκ μέρους της FIFA και της διεθνούς ποδοσφαιρικής κοινότητας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους τους. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη», ήταν το μήνυμά του.