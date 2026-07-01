«Τρέλα» στο Μεξικό για την πρόκριση στου «16»
Στους δρόμους ξεχύθηκαν οι οπαδοί του Μεξικό μετά τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.
Πανικός επικρατεί στο Μεξικό μετά την νίκη της ομάδας επί του Ισημερινού με 2-0 και την πρόκριση της ομάδας στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η επιτυχία αυτή σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για την «Ελ Τρι», καθώς έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο χωρίς πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση μεγάλης διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους, που βγήκαν μαζικά στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.