«Τρέλα» στο Μεξικό για την πρόκριση στου «16»

Πανικός επικρατεί στο Μεξικό μετά την νίκη της ομάδας επί του Ισημερινού με 2-0 και την πρόκριση της ομάδας στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η επιτυχία αυτή σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για την «Ελ Τρι», καθώς έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο χωρίς πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση μεγάλης διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους, που βγήκαν μαζικά στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.