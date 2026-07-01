«Τρέλα» στο Μεξικό για την πρόκριση στου «16»

Στους δρόμους ξεχύθηκαν οι οπαδοί του Μεξικό μετά τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

«Τρέλα» στο Μεξικό για την πρόκριση στου «16»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πανικός επικρατεί στο Μεξικό μετά την νίκη της ομάδας επί του Ισημερινού με 2-0 και την πρόκριση της ομάδας στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η επιτυχία αυτή σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για την «Ελ Τρι», καθώς έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο χωρίς πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση μεγάλης διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους, που βγήκαν μαζικά στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αϊντόν Σέχου μέχρι το 2029

14:09 SUPER LEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Μπρίσετ

13:50 SUPER LEAGUE

Ντε Φράι: «Καθοριστικές οι συζητήσεις με Κοτσόλη και Νίστρουπ» (vid)

13:47 SUPER LEAGUE

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ξανά κάτω από τα δοκάρια της Κηφισιάς

13:31 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αναστάσιο Γκρίλλα για τη θέση του λίμπερο

13:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πήρε «πράσινο φως» από τη ΓΓΑ για το προπονητικό κέντρο στη Θέρμη

13:23 MUNDIAL

Ζήσε την απόλυτη Football Fiesta, στο Smart Park

13:20 SUPER LEAGUE

Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Τζιοβάνι (pic)

13:05 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Παραμένει στα «κιτρινόμαυρα» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Πήλιος

12:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έριξε τη... βόμβα ο Ρομάνο: Ο Κλοπ σκέφτεται να γυρίσει στους πάγκους»

12:44 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Κάμερον Τέιλορ

12:32 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Sold-out τα εισιτήρια διαρκείας σε 3’39’’

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας