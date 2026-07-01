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Επίσημο: Διευθυντής Ποδοσφαίρου στον ΟΦΗ ο Χρήστος Καρυπίδης

Επίσημα στον ΟΦΗ ο Χρήστος Καρυπίδης.

Θανάσης Μαργαρίτης

Επίσημο: Διευθυντής Ποδοσφαίρου στον ΟΦΗ ο Χρήστος Καρυπίδης
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Επίσημα στον ΟΦΗ ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του συλλόγου.

Η συμφωνία είχε γίνει γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο το έμπειρο στέλεχος ανακοινώθηκε σήμερα, μιας και το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ «εξέπνευσε» χθες (30/6).

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στην ομάδα μας.

Γεννημένος στις Σέρρες, στις 2 Δεκεμβρίου 1982, ο κ. Καρυπίδης είναι κάτοχος διπλώματος MIP (UEFA Executive Master for International Players), αλλά και UEFA A.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε κορυφαίο επίπεδο, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΠΑΟΚ και της σκωτσέζικης Hearts, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του πορεία με συνολικά 380 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το 2019, μετά το τέλος της καριέρας του, ανέλαβε στον ΠΑΟΚ αρχικά τη θέση του Διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος και στη συνέχεια αυτή του Τεχνικού Διευθυντή, θέση την οποία κατείχε ως τις 30 Ιουνίου 2026.

Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024 και το Κύπελλο του 2021, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή παρουσία του “Δικεφάλου”, με δύο συμμετοχές στην προημιτελική φάση του UEFA Conference League.

Καλωσορίζουμε τον κ. Καρυπίδη στην οικογένεια του ΟΦΗ και ευχόμαστε να πανηγυρίσουμε μαζί πολλές επιτυχίες της ομάδας μας!»

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