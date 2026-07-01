«Αντικαταστάτης της Βαλένθια ο Αλμπέρ»

Σε… αναβρασμό βρίσκονται άπαντες στην ομάδα της Βαλένθια μιας και μετά τις μαζικές αποχωρήσεις ήρθε και αυτή του Πέδρο Μαρτίνεθ να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Η διοίκηση της ομάδας της Βαλένθια τις τελευταίες ώρες δείχνει να αποφασίζει να δώσει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας στον μέχρι πρότινος βοηθό του Μαρτίνεθ.

Ο λόγος για τον άμεσο συνεργάτη του στον πάγκο της Βαλένθια, Χαβιέ Αλμπέρ. Ο Ισπανός τεχνικός έχει καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας ως head coach πριν από δυο χρόνια και σίγουρα δεν είναι ένας άγνωστος ρόλος για αυτόν, με τον ίδιο να έχει αποκτήσει εμπειρία.