Στη διαδικασία των πέναλτι η Παραγουάη έκανε τη μεγάλη έκπληξη αφήνοντας εκτός τους Γερμανούς – Δείτε τα γκολ, τις καλύτερες φάσεις και τη… ρώσικη ρουλέτα των εκτελέσεων που έκριναν την πρόκριση.

Η 5η διαδικασία πέναλτι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν η… φαρμακερή για τους Γερμανούς. Τα «πάντσερ» σταμάτησαν το 4 στα 4 που είχαν, πάνω στην εξαιρετική Παραγουάη και τον Χιλ. Με 4-3 στην ψυχοφθόρα διαδικασία, οι λατινοαμερικάνοι προκρίθηκαν στους «16».

Η Γερμανία απέτυχε να προκριθεί στους «16» για τρίτη σερί διοργάνωση και η απογοήτευση είναι μεγάλη. Σε ένα ματς όπου δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα των Παραγουανών και με το 1-1 χρειάστηκε πρώτα η παράταση και μετά τα πέναλτι για να της βγάλει εισιτήριο… επιστροφής στην Ευρώπη.

Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης: