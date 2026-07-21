Πόσο λαμόγιο: Ισπανός πιλότος ανακοίνωσε σε Αργεντινούς επιβάτες ότι κατέκτησαν το Μουντιάλ!

Κάποια αστεία καλό είναι να μην γίνονται, όσο και αν ξέρεις ότι κάποιος από μία γωνία θα λύνεται στα γέλια.

Τέτοια πλάκα ούτε ο Χρήστος Φερεντίνος δεν θα σκεφτόταν, όταν έκανε το ΜΠΑΜ.

Γιατί το να πεις σε έναν Αργεντινό ότι η εθνική του κατέκτησε το Μουντιάλ ενώ δεν το έκανε, είναι περίπου στην ίδια κατηγορία με το να λες «έχουμε έκτακτη ανακοίνωση» και μετά να γελάς μόνος σου. Δεν είναι φάρσα, είναι πρόσκληση για... πολύ άβολες εξηγήσεις.

Κι όμως, ένας Ισπανός κυβερνήτης αεροσκάφους αποφάσισε να το ρισκάρει

Λίγα λεπτά μετά το τέλος της παράτασης του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πήρε το μικρόφωνο της καμπίνας και απευθύνθηκε στους επιβάτες, πολλοί από τους οποίους ήταν Αργεντινοί.

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«Παρακολουθήσαμε έναν σπουδαίο τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως μόνο μία μπορούσε να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλουμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας», είπε με απόλυτη σοβαρότητα.

Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι καθώς η καμπίνα μετατράπηκε σε «Μονουμεντάλ». Επιβάτες πετάχτηκαν από τις θέσεις τους, φωνές, χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί, αγκαλιές. Για λίγα δευτερόλεπτα όλοι πίστεψαν ότι η Αλμπισελέστε είχε ανέβει ξανά στην κορυφή του κόσμου.

Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική:

Και τότε ήρθε η... προσγείωση. Όχι του αεροπλάνου, η δική τους.

Ο πιλότος συμπλήρωσε ότι η ομάδα που κατέκτησε τελικά το τρόπαιο ήταν η Ισπανία και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο το πάρτι σταμάτησε. Αν μπορούσε να ακουστεί ο ήχος της απογοήτευσης, θα είχε καλύψει τον θόρυβο των κινητήρων.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο κυβερνήτης πρέπει να ένιωσε ιδιαίτερα ευγνώμων που οι πόρτες του πιλοτηρίου είναι θωρακισμένες και δεν ανοίγουν επειδή κάποιος... εκνευρίστηκε.

https://www.instagram.com/reel/DbBciTrOWZW/

Μπορεί το ποδόσφαιρο να ενώνει τους λαούς, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα με τα οποία απλώς δεν κάνεις πλάκα. Ειδικά όταν αυτή η φάρσα γίνεται σε Αργεντινούς και μιλάμε για Μουντιάλ.