The Ellinikon Sports Park: Το spot για όσους αγαπούν τον αθλητισμό, τη φύση και τις νέες εμπειρίες

Βλέπεις, από τις 20 Ιουλίου, το The Ellinikon Sports Park, το πρώτο μεγάλο έργο στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης της Ευρώπης, άνοιξε της πύλες του και παραδίδεται σταδιακά στην κοινωνία. Και όλα δείχνουν πως θα γίνει ένας από τους νέους αγαπημένους προορισμούς της πόλης. Εκεί μπορείς να ξεκινήσεις τη μέρα σου με jogging, να παίξεις μπάσκετ ή ποδόσφαιρο με την παρέα σου, να κάνεις ποδήλατο μέσα στο πράσινο ή απλώς να απολαύσεις τον καφέ και τη βόλτα σου σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να συνδυάζει άθληση, ψυχαγωγία και χαλάρωση.

Με ελεύθερη είσοδο και εγκαταστάσεις που απευθύνονται σε όλους -από επαγγελματίες αθλητές μέχρι οικογένειες και όσους απλώς αναζητούν έναν όμορφο ανοιχτό χώρο στην πόλη- το The Ellinikon Sports Park φιλοδοξεί να βάλει τον αθλητισμό στην καθημερινότητά σου με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Το νέο meeting point για όσους αγαπούν το active lifestyle

Σε μια έκταση 287.000 τ.μ., εκ των οποίων περισσότερα από 115.000 τ.μ. είναι χώροι πρασίνου, το The Ellinikon Sports Park προσφέρει επιλογές τόσο για οργανωμένη άθληση όσο και για πιο χαλαρές δραστηριότητες. Από περπάτημα και τρέξιμο μέχρι προπόνηση ή παιχνίδι με φίλους, κάθε σημείο έχει σχεδιαστεί ώστε η άσκηση να γίνεται μέρος της καθημερινής εμπειρίας.

Από την πρώτη κιόλας φάση λειτουργίας του ξεχωρίζει ο ανοιχτός στίβος με πιστοποίηση World Athletics Type 1, μία εγκατάσταση διεθνών προδιαγραφών που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και κορυφαίες διοργανώσεις. Διαθέτει εξέδρα 1.070 θέσεων και στίβο ρίψεων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο προπονητικό και αγωνιστικό περιβάλλον.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν, επίσης, τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 -δύο με τεχνητό και δύο με υβριδικό χλοοτάπητα, δύο γήπεδα μπάσκετ, δύο γήπεδα τένις, αλλά και μεγάλες ανοιχτές εκτάσεις πρασίνου για ελεύθερη άθληση και ξεκούραση.

Παράλληλα, οι νέοι αθλητικοί ξενώνες των 124 δωματίων, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 250 αθλητών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε το The Ellinikon να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την προετοιμασία ομάδων και αποστολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό πάρκο

Το The Ellinikon Sports Park, ωστόσο, δεν σχεδιάστηκε μόνο για όσους αθλούνται.

Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, μεγάλες διαδρομές μέσα στο πράσινο, παιδικές ζώνες, χώροι εστίασης και σημεία ξεκούρασης δημιουργούν έναν προορισμό όπου μπορείς να περάσεις ολόκληρη την ημέρα. Είτε πας για καφέ μετά την προπόνηση είτε για μια απογευματινή βόλτα, το πάρκο φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα νέα αγαπημένα urban spots της Αθήνας.

Και μέσα από ειδική εφαρμογή θα υπάρχει δυνατότητα κράτησης των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και του parking, ώστε η εμπειρία της επίσκεψης να γίνεται ακόμη πιο εύκολη.

Ένας χώρος έτοιμος να φιλοξενήσει μεγάλα events

Όσον αφορά, τώρα, στις δυνατότητες του χώρου, θα λέγαμε πως ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται πράξη. Συγκεκριμένα, η υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο The Ellinikon Sports Park προσέλκυσε περισσότερους από 10.000 θεατές, επιβεβαιώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν διοργανώσεις υψηλού επιπέδου με διεθνή χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή, το Sports Piazza, χωρητικότητας 3.000 έως 5.000 ατόμων, το Spiral Venue που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10.000 επισκέπτες, αλλά και οι υπόλοιποι πολυχρηστικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενούν συναυλίες, φεστιβάλ, πολιτιστικές δράσεις και μεγάλες διοργανώσεις όλο τον χρόνο.

Και όλα αυτά με έμφαση πάντα στη βιωσιμότητα. Βιοκλιματικός σχεδιασμός, φωτοβολταϊκά συστήματα, έξυπνη διαχείριση ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση υλικών από το πρώην αεροδρόμιο και τεχνολογίες smart city μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς η ανάπτυξη του The Ellinikon Sports Park συνεχίζεται. Μέχρι το τέλος του 2026, θα προστεθεί πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, ενώ στις αρχές του 2027 θα παραδοθούν δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 υψηλών προδιαγραφών. Η δεύτερη φάση ανάπτυξης, που έχει προγραμματιστεί για το 2028, θα περιλαμβάνει Tennis Club, γήπεδα padel και pickleball, νέους χώρους για μπάσκετ και beach volley, καθώς και ένα σύγχρονο wellness center με spa, yoga και υπηρεσίες ευεξίας.

«Το The Ellinikon Sports Park άνοιξε τις πύλες του στις 20 Ιουλίου και παραδίδεται σταδιακά στην κοινωνία.»

Από τις 20 Ιουλίου, λοιπόν, οι πύλες άνοιξαν και σταδιακά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το πρώτο μεγάλο έργο του The Ellinikon, το The Ellinikon Sports Park, και να ανακαλύψει έναν νέο προορισμό που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, αθλούμαστε και απολαμβάνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας στην Αθήνα.

Το πάρκο άνοιξε τις πύλες του στις 20 Ιουλίου, και θα παραδίδεται σταδιακά στο κοινό, λειτουργώντας έως τον Σεπτέμβριο καθημερινά από τις 18:00 έως τις 23:00. Από τον Σεπτέμβριο, το ωράριο λειτουργίας θα είναι 08:00 έως 24:00, 362 ημέρες τον χρόνο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη από τον Άλιμο (οδός Αεροπορίας)