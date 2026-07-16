Ο Δημήτρης Αγραβάνης μπαίνει στην κουζίνα του « Βράσε Μπάλα » μαζί με την Έλβη Μιχαηλίδου και, όπως πάντα, δεν μασάει τα λόγια του.

Μιλάει ανοιχτά για τη ζωή και την καριέρα του, τη μεγάλη πρόκληση της Κίνας, στην οποία βρήκε όσα έψαχνε ενώ εξηγεί και με ποιες προϋποθέσεις θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Παράλληλα σχολιάζει το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ και τη θέση των Ελλήνων παικτών σήμερα και αναφέρεται στην Εθνική ομάδα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και το… δυσοίωνο μέλλον της «γαλανόλευκης».

Ο Αγραβάνης εξηγεί ακόμα, γιατί θεωρεί τον Κώστα Σλούκα τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη αυτή τη στιγμή και δεν διστάζει να μιλήσει για όσα πιστεύει ότι τον έχουν αδικήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα, θυμάται τα πρώτα του βήματα στο Μαρούσι, αλλά ιστορίες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ενώ δεν διστάζει να απαντήσει και σε πιο προσωπικές ερωτήσεις: από την οικογένειά του μέχρι… το αν σκέφτεται τον γάμο.

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Και φυσικά, επειδή «Βράσε Μπάλα» χωρίς μαγειρική δεν γίνεται (μάλλον) ο Δημήτρης και η Έλβη δοκιμάζουν να φτιάξουν μπρουσκέτες. Το αποτέλεσμα; Θα το δείτε στο επεισόδιο!