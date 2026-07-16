· Μαϊάμι Χιτ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έφτασε στο Μαϊάμι και ετοιμάζεται για τη νέα εποχή στους Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πλέον στο Μαϊάμι, με τους Χιτ να καταγράφουν την άφιξή του και τον «Greek Freak» να δηλώνει ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έφτασε στο Μαϊάμι και ετοιμάζεται για τη νέα εποχή στους Χιτ
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάτησε στο Μαϊάμι και είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη νέα σελίδα της καριέρας του με τη φανέλα των Χιτ.

Οι Μαϊάμι Χιτ πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, αποκτώντας τον «Greek Freak» από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Η ομάδα του Μαϊάμι δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την άφιξη του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος και ανυπόμονος για την έναρξη της νέας του πορείας.

«Είναι ζεστά, είναι ωραία. Είμαι ενθουσιασμένος να πάω αύριο το πρωί στο γυμναστήριο, μετά έχουμε την συνέντευξη Τύπου. Είμαι ενθουσιασμένος, είναι ωραία», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις πρώτες του δηλώσεις.

https://www.instagram.com/p/Da1ksYANRGp/
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