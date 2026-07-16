Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ολονύχτιο γλέντι στο Μπουένος Άιρες για την πρόκριση στον τελικό
Χιλιάδες φίλαθλοι της Αργεντινής κατέκλυσαν τους δρόμους της χώρας μετά τη νίκη επί της Αγγλίας, με επίκεντρο των πανηγυρισμών τον εμβληματικό Οβελίσκο στο Μπουένος Άιρες.
Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, εκατομμύρια Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό της διοργάνωσης.
Οι φίλαθλοι της «Αλμπισελέστε» έστησαν γιορτή σε κάθε γωνιά της χώρας, πανηγυρίζοντας την παρουσία της εθνικής ομάδας σε δεύτερο διαδοχικό τελικό Μουντιάλ, με τους εορτασμούς να αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Επίκεντρο των πανηγυρισμών αποτέλεσε, όπως συμβαίνει παραδοσιακά, ο εμβληματικός Οβελίσκος στο Μπουένος Άιρες, όπου χιλιάδες φίλαθλοι γιόρτασαν με ένταση και πάθος την πρόκριση του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του στον μεγάλο τελικό.
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