Χιλιάδες φίλαθλοι της Αργεντινής κατέκλυσαν τους δρόμους της χώρας μετά τη νίκη επί της Αγγλίας, με επίκεντρο των πανηγυρισμών τον εμβληματικό Οβελίσκο στο Μπουένος Άιρες.

Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, εκατομμύρια Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι φίλαθλοι της «Αλμπισελέστε» έστησαν γιορτή σε κάθε γωνιά της χώρας, πανηγυρίζοντας την παρουσία της εθνικής ομάδας σε δεύτερο διαδοχικό τελικό Μουντιάλ, με τους εορτασμούς να αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Photo 1/6 Ένα απέραντο πάρτι στήθηκε στο Μπουένος Άιρες Πηγή: AP Photo/Rodrigo Abd Photo 2/6 Ένα απέραντο πάρτι στήθηκε στο Μπουένος Άιρες Πηγή: AP Photo/Rodrigo Abd Photo 3/6 Οπαδοί της Αργεντινής καίνε την αγγλική σημαία μετά τον ημιτελικό Πηγή: AP Photo/Rodrigo Abd Photo 4/6 Ένα πανό με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών Πηγή: AP Photo/Rodrigo Abd Photo 5/6 Ένα απέραντο πάρτι στήθηκε στο Μπουένος Άιρες Πηγή: AP Photo/Rodrigo Abd Photo 6/6 Κεντρικό σημείο των πανηγυρισμός ο οβελίσκος στο Μπουένος Άιρες Πηγή: AP Photo/Natacha Pisarenko

Επίκεντρο των πανηγυρισμών αποτέλεσε, όπως συμβαίνει παραδοσιακά, ο εμβληματικός Οβελίσκος στο Μπουένος Άιρες, όπου χιλιάδες φίλαθλοι γιόρτασαν με ένταση και πάθος την πρόκριση του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του στον μεγάλο τελικό.

Δείτε παρακάτω τα βίντεο:

🔴 #URGENTE | ARGENTINA FINALISTA



Miles de almas al Obelisco de Buenos Aires para las celebraciones históricas después del triunfo ante Inglaterra. pic.twitter.com/JPCAy74SSZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026

Miles y miles de argentinos camino al Obelisco en lo que va a ser una noche histórica atrás de esta Victoria ante Inglaterra. pic.twitter.com/eJGEf3JguY — Braian Villagra 🇦🇷 (@BraianlVillagra) July 15, 2026