· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Εν αναμονή Γιαμπουσέλε - Έρχεται Αθήνα ο Γάλλος

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αναμένεται στην Αθήνα την Πέμπτη (16/07), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν ενταχθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR.

Παναθηναϊκός AKTOR: Εν αναμονή Γιαμπουσέλε - Έρχεται Αθήνα ο Γάλλος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αναμένεται να φτάσει την Πέμπτη (16/07) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά πριν από την επίσημη έναρξη της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, εξασφαλίζοντας την απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Το απόγευμα της Πέμπτης (16/07), ο Γιαμπουσέλε θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ενταχθεί στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ξεκινώντας την προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:44 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Μαθαίνει τον αντίπαλο στον 2ο προκριματικό του Europa League

10:30 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Εν αναμονή Γιαμπουσέλε - Έρχεται Αθήνα ο Γάλλος

10:05 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έφτασε στο Μαϊάμι και ετοιμάζεται για τη νέα εποχή στους Χιτ

09:55 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Συγκινητικός Μέσι - «Το απολαμβάνει από ψηλά ο Ντιέγκο»

09:39 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ολονύχτιο γλέντι στο Μπουένος Άιρες για την πρόκριση στον τελικό

09:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Ολοκληρώνεται το super deal για Τζόλη - Συμφωνία με τους «κανονιέρηδες» και μένει η Μπριζ

09:04 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τρελό πάρτι στα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά την πρόκριση

08:49 MVP

Ο Max Holloway απέκτησε το muscle car που θα ήθελε κάθε fan του UFC

08:33 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/07) - «Ηχηρές καμπάνες»

08:15 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Βράζουν» στην Αγγλία με τον Τούχελ - Κυριάρχησε η Αργεντινή μετά τις αλλαγές του

07:30 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των δύο αγώνων με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του Conference League

06:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστροφή στη Μπανταλόνα για τον Λαπροβίτολα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας