Παναθηναϊκός AKTOR: Εν αναμονή Γιαμπουσέλε - Έρχεται Αθήνα ο Γάλλος

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αναμένεται να φτάσει την Πέμπτη (16/07) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά πριν από την επίσημη έναρξη της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, εξασφαλίζοντας την απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Το απόγευμα της Πέμπτης (16/07), ο Γιαμπουσέλε θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ενταχθεί στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ξεκινώντας την προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.