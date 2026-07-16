Ο Max Holloway απέκτησε το muscle car που θα ήθελε κάθε fan του UFC

Ο Max Holloway μπορεί έφυγε από το UFC 329 με μία από τις πλέον εύκολες νίκες της καριέρας του κόντρα στον Conor McGregor, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα απολάμβανε τα… λάφυρα του πολέμου.

https://www.instagram.com/reel/DaOiRewBjPC/

Και όπου λέμε λάφυρα, βάλτε ένα ολοκαίνουργιο, κατάμαυρο Dodge Charger Scat Pack, που του έκανε δώρο αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Το εντυπωσιακό muscle car εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο Holloway στα social media λίγο πριν ανέβει στο κλουβί, ενώ η παράδοσή του καταγράφηκε και στο YouTube ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την προετοιμασία του για τον αγώνα.

Ο Holloway, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν είδε το αυτοκίνητο να κατεβαίνει από τη νταλίκα που το μετέφερε, λέγοντας «This car is sick, bro», πριν το κάνει ένα test drive.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι

Ο Holloway, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν είδε το αυτοκίνητο να κατεβαίνει από τη νταλίκα που το μετέφερε, λέγοντας «This car is sick, bro», πριν το κάνει ένα test drive.Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι

Η Dodge Charger Scat Pack κινείται από τον 3λιτρο εξακύλινδρο εν σειρά twin-turbo κινητήρα SIXPACK, ο οποίος αποδίδει 550 ίππους και 720 Nm ροπής, συνδυάζοντας τις επιδόσεις ενός σύγχρονου sport sedan με τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού αμερικανικού muscle car.

Την ώρα που ο Holloway απολάμβανε το νέο του απόκτημα, ο Conor McGregor προσπαθούσε να διαχειριστεί μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του. Ο Ιρλανδός επέστρεψε στο UFC έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας, όμως ο πολυαναμενόμενος αγώνας ολοκληρώθηκε μόλις 69 δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο επιχειρώντας ένα εντυπωσιακό jumping kick.

«Ο κινητήρας μου... κάηκε. Είμαι διαλυμένος», έγραψε χαρακτηριστικά ο McGregor στα social media, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετώπιζε κανέναν τραυματισμό πριν από τον αγώνα και πως το πρόβλημα προέκυψε εντελώς απρόσμενα. Την εκδοχή αυτή επιβεβαίωσε και ο προπονητής του, John Kavanagh, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη τεχνική είχε δουλευτεί αμέτρητες φορές στην προετοιμασία χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Για τον Holloway, πάντως, η βραδιά είχε μόνο θετικό πρόσημο, όσο και αν δήλωσε ότι προτιμάει να κλείσει ρεβάνς από τώρα για να ολοκληρωθεί η μάχη σωστά. Εδώ που τα λέμε, βέβαια, αν παίρναμε και εμείς δώρο ένα τέτοιο muscle car και εμείς από τη φόρα μας, ρεβάνς θα ζητούσαμε.